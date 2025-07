Roadrunner wird Partner von ladebusiness

Diese Karten können im Ladebusiness-Netzwerk genutzt werden, um Roadrunner-Kunden Zugang zu einem europaweiten Ladeangebot zu bieten, wie Smartlab mitteilt. Aufgrund der zunehmenden Flottenelektrifizierung bauen viele Unternehmen auch die notwendige Ladeinfrastruktur auf dem eigenen Firmengelände auf. Die Ladepunkte können dann u. a. über Angebote wie ladebusiness zusätzlich auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Jeden Monat kommen laut dem hinter ladebusiness (früher ladenetz.de Business-Partner) stehenden Unternehmen Smartlab neue Partner aus Industrie und Handel dazu, um ihre Ladepunkte zu vermarkten.

„Wir freuen uns sehr, Roadrunner als neuen Partner gewonnen zu haben. Diese Kooperation stärkt unser Netzwerk und erleichtert den Zugang zu Ladeinfrastruktur für Unternehmen und Flottenbetreiber“, sagt Tina Persing, Teamleiterin Vertrieb bei ladebusiness. „Der Schritt von Roadrunner, als EMP tätig zu werden, ist ein wichtiger Beitrag zur Förderung der Elektromobilität und zur Weiterentwicklung des Marktes.“

Roadrunner entwickelt und vertreibt Kundenkarten an mehr als 2.300 Akzeptanzstellen, mit Fokus auf den Tankstellen- und Mineralölmittelstand. Das Unternehmen mit Sitz in Gevelsberg (Nordrhein-Westfalen) bietet der Branche auch Software und weitere Diesntleistungen an – jetzt auch in der Elektromobilität. „Die Roadrunner Service GmbH suchte für den erstmaligen Zugang zur E-Mobilität einen Partner, der uns die Akzeptanz unserer Roadrunner Tank- & Servicekarte an möglichst vielen Ladesäulen verschiedener Anbieter flexibel, unkompliziert und im Sinne unserer Kunden ermöglicht“ sagt Ingo Meyer, Geschäftsführer der Roadrunner Service GmbH. „Mit ladebusiness haben wir diesen Partner gefunden und hoffen auf eine langfristige Zusammenarbeit auf Augenhöhe, in der wir auch die Weiterentwicklung des Geschäftsfeldes E-Mobilität bei Roadrunner mit ladebusiness erfolgreich bestreiten werden.“

smartlab-gmbh.com