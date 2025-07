Woolworths setzt in Australien auf 60 E-Lkw aus China

Woolworths will 60 Einheiten des chinesischen Nutzfahrzeughestellers Foton in den Dienst schicken, konkret das Elektromodell T5. Verfügbar gemacht werden die E-Lkw der Supermarktkette über ein „EV-as-a-Service“-Programm der Firma Zenobē. Das britische Leasingunternehmen hat sich als Spezialisten für Elektrofahrzeug-Flotten und Batterieservices einen Namen gemacht. Die Laufzeit des Leasings beträgt fünf Jahre. Unterstützt wird das Projekt von der Clean Energy Finance Corporation – auch bekannt als „Green Bank“ der australischen Bundesregierung. Und zwar in Form einer Zusage von bis zu 6 Millionen Dollar.

Woolworths will die 60 E-Lkw vor allem zur Belieferung seiner Märkte auf der letzten Meile einsetzen – zuvorderst in New South Wales und Victoria. Zu dem Modell ist bekannt, dass es sich um einen Klein-Lkw mit sechs Metern Länge handelt. Laut dem Portal The Driven will Woolworths bis Ende des Jahrzehnts bereits seine gesamte Fahrzeugflotte von 3.000 Fahrzeugen elektrifizieren. Die seit 2024 bestehende Partnerschaft mit Zenobē dürfte vor allem vor diesem Hintergrund vereinbart worden sein.

Woolwoths gehörte bereits 2022 zu jenen gut 100 in Australien tätigen Unternehmen, die von der australischen Regierung eine starke nationale eMobility-Strategie fordern. Dazu riefen sie eine privatwirtschaftliche Allianz namens Electric Vehicle Council ins Leben. Zu den prominenten Initiatoren gehörten neben Woolworths u.a. BMW, BYD, Sixt, Hertz, Ikea, Microsoft, die Heavy Vehicle Industry Association und die National Roads and Motorists‘ Association.

Henri Le Comte, Head of Partnerships bei HomeRun der Woolworths Group, kommentiert: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Zenobē, um weitere 60 BEVs einzusetzen und diesen einzigartigen Ladehub in Australien zu eröffnen. Die Zusammenarbeit mit Zenobē hat es uns ermöglicht, unsere Elektrofahrzeugflotte schnell zu erweitern und so dazu beizutragen, unsere Vorstadtstraßen ein wenig leiser und sauberer zu machen. Durch die kontinuierlichen Investitionen von Woolworths in den Betrieb und die Infrastruktur von Elektrofahrzeugen hoffen wir, anderen Unternehmen ein Beispiel zu geben und das Wachstum der australischen Elektrofahrzeugbranche zu unterstützen.“

Gareth Ridge, Country Director of Electric Vehicle Fleets bei Zenobē, ergänzt: „Die Unterstützung des CEFC ermöglicht es uns, Elektro-Lkw und Ladeinfrastruktur für Australiens größten Supermarkthändler bereitzustellen. Mit unserem Ansatz übernehmen wir die Vorlaufkosten und die Komplexität der Flottenelektrifizierung und managen die gesamte Umstellung, damit sich unsere Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.“

