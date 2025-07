Chefwechsel bei Solaris

Die gebürtige Polin Stańda ist seit 2020 für den polnischen Bushersteller tätig und seit 2023 Mitglied des Vorstands, verantwortlich für die Bereiche Strategie und Nachhaltigkeit. Mit dem wachsenden Elektrobus-Geschäft von Solaris ist Stańda also bestens vertraut. Sie hat an der Poznań University of Economics and Business sowie an der ESCP Business School in Paris studiert. Vor ihrem Wechsel zu Solaris hatte sie unterschiedlichste Leitungsfunktionen in zahlreichen Ländern Europas, Afrikas und Asiens inne. Erfahrungen in der Bus-Branche hatte sie zuvor nicht.

Dennoch hat sich der Aufsichtsrat nun für sie als Nachfolgerin für Javier Iriarte ernannt. Der Spanier hatte das Unternehmen seit Anfang 2023 geführt und galt als Vertreter der CAF-Gruppe, also des Eigentümers von Solaris. Iriarte hat nun neben dem stellvertretenden Aufsichtsratvorsitz von Solaris auch die Rolle des CEO des Geschäftsbereichs CAF Rolling Stock übernommen.

„Ich danke dem Aufsichtsrat und der CAF-Gruppe für das entgegengebrachte Vertrauen. In den vergangenen Jahren haben wir einen tiefgreifenden Wandel durchlaufen und uns zu einem führenden Unternehmen im Bereich der Elektromobilität für den städtischen Verkehr in Europa entwickelt“, sagt die neue Solaris-Chefin Agata Stańda. „Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit unserem gesamten Team unseren Wachstumskurs fortsetzen werden. Solaris und die CAF-Gruppe werden dabei Trends für nachhaltige urbane Mobilität setzen.“

solarisbus.com