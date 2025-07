Darmstadt: Entega beschafft HPC-Lader für den Eigengebrauch

Die Entega AG gilt als Ladeinfrastruktur-Spezialist und elektrifiziert u.a. Depots für Kunden (wie das Darmstädter Verkehrsunternehmen HEAG mobilo). Doch auch innerhalb des eigenen Konzerns will die Entega die Umstellung auf E-Autos noch stärker vorantreiben. In diesem Kontext hat das Unternehmen jetzt 15 HPC-Lader vom Typ eTower 200 bei Compleo Charging Solutions bestellt. Die Ziffer in der Modellbezeichnung steht dabei für die Ladeleistung – und zwar der Ladesäule, nicht pro Ladepunkt. Bei der eTower 200 werden die 200 kW auf beide Ladepunkte aufgeteilt.

Beide Seiten – die Entega und Compleo Charging Solutions – kooperieren bereits seit mehreren Jahren. Nun sollen die Schnelllader des Dortmunder Unternehmens auf dem Darmstädter Betriebsgelände der Netztochter e-netz Südhessen AG installiert werden. Dazu nutzt die Entega freilich ihre Kompetenzen auf diesem Gebiet: Begleitet werden Installation und Inbetriebnahme der Ladelösungen vom Tochterunternehmen Energy Project Solutions GmbH, das anschließend auch verschiedene Serviceleistungen übernehmen wird.

„Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Umstellung unserer Flotte auf Elektromobilität. Die Schnelllader ermöglichen es uns, Ladezeiten zu verkürzen und stets einsatzbereit zu bleiben. So setzen wir ein starkes Zeichen bei der Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele“, äußert Dr. Marc Zeller, Bereichsleiter Organisation & Logistik und Verantwortlicher für den Hauptstandort der e-netz Südhessen in Darmstadt.

Tim Morawe, Head of Sales Key Accounts bei Compleo, kommentiert: „Wir freuen uns, dass sich ENTEGA für unsere Schnelllader entschieden hat. Zugleich sehen wir dieses Projekt als starkes Commitment für die Reduzierung von CO2-Emissionen und die Förderung umweltfreundlicher Verkehrsmittel.“

Thorsten Breitwieser, Mitglied der Geschäftsführung der Energy Project Solutions GmbH, ergänzt: „Vor Einsatz des eTowers hatten wir bereits sehr gute Erfahrungen mit Ladetechnologie von Compleo gemacht. Die Kombination aus Technologie, Skalierbarkeit, Effizienz und Zukunftssicherheit hat auch diesmal dazu geführt, dass wir uns für Compleo entschieden haben.“

Die Entega-Verantwortlichen geben an, sich sich aus verschiedenen Gründen für die eTower-Stationen entschieden zu haben. Zum einen punkte die Technologie mit granularer und modernster Leistungselektronik („niedriger Schalldruckpegel von 49,4 Dezibel und ein Wirkungsgrad von 97,9 Prozent“). Andererseits übe die Ladestation verhältnismäßig wenig „störende Einflüsse auf das Stromnetz“ aus. Der HPC-Lader von Compleo verfügt davon abgesehen über ein sechs Meter langes Kabel, eine geringe Bautiefe und -höhe sowie Barrierefreiheit.

compleo-charging.com