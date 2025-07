Stadtwerke Konstanz nehmen 15 weitere E-Gelenkbusse in Empfang

Im Sommer 2022 hatten die Stadtwerke Konstanz angekündigt, bis 2025 insgesamt 23 neue Elektrobusse beschaffen zu wollen. Ursprünglich war geplant, 2023 und 2024 jeweils acht E-Gelenkbusse und 2025 sieben weitere Exemplare in die Flotte aufzunehmen. Die ersten acht rein elektrischen Gelenkbusse vom Typ eCitaro G gingen jedoch erst vor gut einem Jahr in Betrieb – nun folgten die verbleibenden 15 Fahrzeuge. Zwar wurde die ursprünglich vorgesehene Aufteilung der Lieferung in drei Tranchen nicht eingehalten, der übergeordnete Zeitplan zur Gesamtauslieferung jedoch schon.

Technische Details wurden zu den 15 neuen Elektrobussen allerdings nicht genannt. Möglich, dass die bei der Auslieferung der ersten acht E-Gelenkbussen genannten Daten auch auf die jetzt erhaltenen eCitaro G zutreffen. Demnach soll jeder E-Bus eine Reichweite von bis zu 300 Kilometer bieten. Geladen werden sie per CCS mit einer Leistung von bis zu 150 kW. Damit dies möglich ist, wurden insgesamt 30 Ladeanschlüsse auf dem Betriebshof installiert, womit alle E-Busse – bereits Anfang 2022 erhielten die Stadtwerke Konstanz sechs eCitaro – an ihrem eigenen Stellplatz auch laden können sollen.

Ganz ohne Förderung ging es aber nicht: Die Gesamtkosten allein für die Elektrobusse belaufen sich auf rund 18,2 Millionen Euro. Für die komplette Ladeinfrastruktur kamen knapp drei Millionen Euro noch hinzu. Gut 7,5 Millionen Euro erhielten die Stadtwerke Konstanz vom Bund – 328.000 Euro pro Bus. Ob auch Fördermittel für die Ladesäulen entgegengenommen wurden, bleibt unklar.

„Die Integration der E-Busse in den Linienbetrieb war eine Herausforderung, die wir bewusst angenommen haben“, so sagte Ralph Stöhr, Geschäftsbereichsleiter Busbetrieb. Insgesamt sind mittlerweile 29 E-Busse für die Stadtwerke im Einsatz, womit inzwischen rund die Hälfte der gesamten Busflotte rein elektrisch unterwegs ist. Bis zum 2035 soll die Flotte vollständig aus Elektrobussen bestehen.

stadtwerke-konstanz.de, linkedin.com