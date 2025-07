Wien Energie installiert 300 Ladepunkte an Westfield-Shoppingcentern

Die entsprechenden Verträge haben die beiden Unternehmen nun unterzeichnet. Noch bis Jahresende werden demnach 100 Ladepunkte auf dem Gelände von Westfield Shopping City Süd errichtet. Diese Anlage werde damit „zum größten E-Ladepark des Landes“, wie Wien Energie mitteilt. In der Garage des Westfield Donau Zentrum entstehen 2025 parallel 50 Ladepunkte. Diese zusammen dann 150 Ladepunkte sollen bereits im laufenden Jahr den Bedarf an Ladestellen „sehr gut abdecken“. In einer zweiten Ausbaustufe bis 2030 soll die Anzahl der Ladepunkte dann auf 300 Einheiten verdoppelt werden – und zwar mit Blick auf die beiden verschiedenen Standorte weiter im Verhältnis 2:1, sodass schlussendlich 200 Anschlüsse bei Westfield Shopping City Süd und 100 bei Westfield Donau Zentrum zur Verfügung stehen.

Mit knapp 90 Prozent der Ladepunkte liegt der Ausbau-Fokus dabei auf DC-Ladern mit mindestens 50 kW Leistung. Auf dem Areal Westfield Shopping City Süd soll zudem ein Schnellladepark mit Leistungen von bis zu 400 kW errichtet werden. Das Shopping-Zentrum liegt direkt am Autobahnknoten A2/A21.

„Mit dem umfassenden und rasanten Ausbau der E- Ladeinfrastruktur leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende“, kommentiert Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung. „Unser Anspruch dabei ist eine Ladeinfrastruktur, die den Umstieg auf Elektromobilität einfach und komfortabel macht. Dabei spielt unser größtes Ladeinfrastrukturprojekt eine zentrale Rolle: Wir statten die beiden wichtigsten Einkaufszentren Wiens und Österreichs mit Ladestellen aus.“

„Mit diesem Projekt und einem Investment in Millionenhöhe, fördern wir als Unibail-Rodamco-Westfield die nachhaltige Mobilität unserer Besucher:innen und ermöglichen damit eine weitere Reduktion des CO2-Fußabdrucks unserer Destinationen“, äußert Jakub Albert, Head of Property and Sustainability bei Unibail- Rodamco-Westfield. Mit den 300 Ladepunkten leisteten die Westfield Shopping City Süd und das Westfield Donau Zentrum einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Konzernstrategie ‚Better Places‘ im Bereich nachhaltiger Verkehr. „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Wien Energie, Österreichs größtem regionalen Energiedienstleister und Betreiber zuverlässiger und leistbarer E-Ladeinfrastruktur und sind stolz darauf, dieses österreichweit beispielgebende Projekt gemeinsam umzusetzen.“

Für Unibail-Rodamco-Westfield ist die Kooperation mit Wien Energie derweil nicht der erste Deal dieser Art. Vor einigen Wochen machte der Shoppingcenter-Betreiber bereits eine Ladeinfrastruktur-Kooperation mit Engie Vianeo publik, um Ladestationen an zwölf Einkaufszentren in Frankreich zu installieren.



wienenergie.at, linkedin.com