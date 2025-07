Energie 360° übernimmt Move Mobility

Gründe für den Move-Mobility-Verkauf werden seitens der EWB (Energie Wasser Bern) nicht genannt. Cédric Christmann, CEO von Primeo Energie, teilt hingegen lediglich mit: „Energie 360° ermöglicht es Move, sich im wachsenden Markt effizient weiterzuentwickeln und noch gezielter auf die Bedürfnisse der Kundinnen einzugehen.“ Groupe E lässt durchsickern: „Mit dem Verkauf konzentriert sich Groupe E künftig auf die Realisierung von Komplettlösungen für Privat- und Geschäftskundinnen“, so Alain Sapin, CEO a. i. von Groupe E.

Das Schweizer Unternehmen Energie 360° plant, sich mit diesem Schritt „als Taktgeber der Mobilitätswende“ zu positionieren. „Unser Ziel ist es, mit unserer Energie 360° Mobilitätsgruppe das führende unabhängige Ladenetz für die Schweizer Bevölkerung zu werden“, äußerte Reto Baschera, Leiter Mobilitätsgruppe bei Energie 360°, noch Ende letzten Jahres im electrive-Interview. Das Ziel konnte mit der nun getätigten Übernahme offenbar erreicht werden, wie Baschera wissen lässt: „Wir freuen uns, mit den Marken Energie 360°, Gofast, Swisscharge und Move Mobility als Nummer 1 für Ladeinfrastruktur die E-Mobilität in der gesamten Schweiz entscheidend und rasch voranzubringen.“

„Wir behalten mit der Integration von Move Mobility die Wertschöpfung im Land, bauen unsere Expertise aus und stärken den Standort Schweiz in allen Landesregionen“, ergänzt Jörg Wild, CEO von Energie 360°. Zwar wird Move Mobility mit den Mitarbeitern vollständig in die Mobilitätsgruppe integriert, wie auch bei den anderen Marken der Gruppe soll der eigenständige Markenauftritt aber bestehen bleiben.

Durch den Zusammenschluss verfügt die Mobilitätsgruppe nun nach eigenen Angaben über das dichteste Netz an öffentlichen sowie privat betriebenen Ladepunkten in allen Landesteilen der Schweiz. Mit der Akquisition steigt die Zahl der Ladepunkte der Gruppe um 4.700 auf jetzt über 24.000. Die Zahl der Ladenetznutzer wächst hingegen um 50.000 auf über 250.000 Nutzer. Und für die sollen ab November 2025 die Roaming-Gebühren an allen Ladepunkten innerhalb der Mobilitätsgruppe entfallen, heißt es.

Hinzu kommt: Mobility Move hat bislang neben eigenen öffentlichen Ladepunkten auch Ladeinfrastruktur bei Unternehmen, Mehrfamilienhäusern oder auch Mietliegenschaften errichtet und betrieben. Mit Mobility Move kann Energie 360° also auch dahingehend das eigene Angebot weiter ausbauen: „Immobilieninvestoren, Unternehmen und Flottenbetreiber werden künftig noch stärker von einem Komplettservice profitieren – von der Planung bis zum Betrieb der Ladeinfrastruktur“, heißt es.

Das Schweizer Energieunternehmen will seinerseits bis 2030 rund 200 Millionen Franken in den weiteren Ausbau des eigenen Ladeangebots investieren. Näher ins Detail geht Energie 360° allerdings nicht. Ferner teilt das Unternehmen mit, Bewilligungen des Bundesamts für Strassen (ASTRA) zum Bau und Betrieb von Lade-Hubs an rund 40 Autobahnrastplätzen erworben zu haben. Doch auch hier gibt es derzeit noch keine näheren Informationen.

energie360.ch