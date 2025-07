Zugerland Verkehrsbetriebe nehmen 19 E-Gelenkbusse in Flotte auf

Vor rund 1,5 Jahren hat eine Beschaffungsgemeinschaft, die von den Zugerland Verkehrsbetrieben (ZBV) geleitet wird, neue E-Busse für den Zeitraum von 2025 bis 2030 ausgeschrieben. Die insgesamt sechs teilnehmenden Transportunternehmen haben im Zuge dessen einen Rahmenliefervertrag über mehrere Jahre für elektrische Linienbusse in den Längen zehn, zwölf und 18 Metern vergeben.

Ob die 19 neuen Mercedes-Benz eCitaro G im Rahmen der Einkaufsgemeinschaft angeschafft wurden, geht aus der kurzen Mitteilung nicht hervor. Auch technische Details zu den Elektrobussen gibt es nicht. Stattdessen hebt das ÖPNV-Unternehmen die Sitze in den Vordergrund. Statt auf Stoffsitze sind die neuen E-Busse mit „E-Leather“-Sitzen des britischen Unternehmens Gen Phoenix ausgestattet. Hintergrund sei, dass diese sehr strapazierfähig seien und einfach gereinigt werden könnten.

Unklar bleibt, was die Zugerland Verkehrsbetriebe genau unter dem Startzeitpunkt „ab Sommer 2025“ verstehen und auf welchen Linien im Kanton Zug die neuen Elektrobusse eingesetzt werden sollen. Fest steht: Mit den 19 zusätzlichen E-Gelenkbussen erhöht sich die Zahl der Batterie-elektrischen Fahrzeuge in der ZVB-Flotte von 26 auf 45 – das entspricht einem Anteil an der Gesamtflotte von rund 35 Prozent. Bis zum Jahr 2035 soll der Linienbetrieb vollständig CO2-neutral erfolgen.

