China: CAR und Baidu launchen autonomes Mietwagen-Angebot

Bei CAR handelt es sich um ein Mietwagen-Unternehmen aus Peking mit einer Flotte von rund 160.000 Fahrzeugen. Zusammen mit Baidu Apollo, der autonomen Fahrplattform des chinesischen Onlinekonzerns Baidu, sollen nun erstmals vollautomatisiert fahrende Autos in der Kurzzeitmiete zum Einsatz kommen. Der neue Service basiert dabei auf der autonomen Fahrplattform von Baidu Apollo, die das automatisiertes Fahren gemäß Level 4 erlaubt.

In der Praxis ordern sich Nutzer über CAR ein Mietauto und geben dabei den Ort und die Zeit für den Fahrtantritt an. Daraufhin weist das System dem Nutzer automatisch das nächstgelegene verfügbare Fahrzeug zu. Zur Abholung parkt das Fahrzeug an der vereinbarten Stelle, wo die Nutzer es entsperren können. Am Ende der Fahrt navigiert das Fahrzeug automatisch zu dem vom Nutzer angegebenen Rückgabeort. Im unterschied zum klassischen Ridehailing, können die Insassen ihre Route während der Mietdauer individuell und flexibel festlegen – allerdings nur innerhalb des für die Fahrzeuge freigegebenen Betriebsgebiets.

Zum Hintergrund: Level 4 wird auf der von eins bis fünf reichenden Skala des automatisieren Fahrens auch als „vollautomatisiertes Fahren“ bezeichnet. Das bedeutet, dass das Fahrzeug die Fahrten auf bestimmten Strecken völlig selbstständig bewältigen kann und auch ohne Insassen fahren darf. Bei Level 4 erkennt das System seine Grenzen so rechtzeitig, dass es regelkonform „einen sicheren Zustand“ erreichen kann, indem es etwa einen Parkplatz ansteuert. Der Unterschied zum völligen autonomen Fahren besteht nur noch darin, dass die Fahrzeuge auf bestimmte Strecken festgelegt sind. Im Fall von CAR auf ein bestimmtes Betriebsgebiet. Bei Level 5 müssen Fahrzeuge ortsunabhängig alle Verkehrssituationen bewältigen können.

Zu dem neuen Angebot ist bekannt, dass sogenannte „Apollo Go“-Robotaxis zum Einsatz kommen, die für bis zu drei Fahrgäste ausgelegt sind. Die Preisgestaltung soll dabei den klassischen Preisen für CARs Kurzzeitmieten entsprechen. Als solche gelten flexible Buchungsoptionen von vier Stunden bis sieben Tagen. Nutzer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Allerdings bleiben die Partner bei einigen zentralen Punkten noch unpräzise. So ist unklar, wie viele Robotaxis insgesamt eingesetzt werden und in welchen Städten das neue Angebot gilt.

Baidu ist auf diesem Feld unterdessen schon länger ambitioniert: Das Unternehmen experimentiert bereits seit 2013 mit selbstfahrenden Autos und hat in China inzwischen schon sechs Generationen von Robotaxis entwickelt. Zugleich stellt sein Geschäftsbereich Apollo die Technologie auch Autoherstellern zur Verfügung. Erst kürzlich hat der Onlinekonzern zudem eine Partnerschaft mit CATL bekannt gegeben, in der es ebenfalls um autonome Fahrzeuge und Batteriewechseltechnologien geht. CATL will in die neue Kooperation u.a. sein Know-how in den Bereichen Batteriesysteme, Ladeinfrastruktur und Skateboard-Chassis einbringen, Baidu seine Fähigkeiten im Bereich künstliche Intelligenz.

Unter „Apollo Go“ bietet Baidu aktuell in zehn Städten Chinas einen Robotaxi-Dienst an. Und im November letzten Jahres erhielt Apollo Go die Erlaubnis, den Service auch in Hongkong zu testen und damit seinen Betrieb über das chinesische Festland hinaus auszuweiten. Baidus aktuelles Robotaxi namens Yichi 06 verfügt über fünf Lidars und hat kein Lenkrad. Die größte Flotte von Apollo Go ist mit 400 Robotaxis zurzeit in Wuhan unterwegs.



carnewschina.com, news.zuche.com (auf Chinesisch)