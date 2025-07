Plugsurfing passt Ladetarife in Deutschland an

Die Unterscheidung nach Ladesäulenbetreibern (CPO) bei den Tarifen ist bei den meisten Ladedienstanbietern (eMSP) inzwischen Standard. Hauptgrund dafür sind die individuell ausgehandelten B2B-Preise zwischen Anbietern und Betreibern. Das gilt auch für die aktuelle Preisanpassung bei Plugsurfing, wie das Unternehmen seinen Kunden per E-Mail mitteilt: „Wir passen unsere Ladetarife in Deutschland an – Grund dafür sind Änderungen bei einigen Ladepunktbetreibern.“

Derzeit unterteilt Plugsurfing sein Preismodell in drei Stufen. Zur ersten Stufe zählen aktuell Ionity, Lidl und Kaufland. Dort kostet das Laden an AC-Ladepunkten – Ionity hat hierzulande allerdings keine AC-Ladepunkte – 0,54 Euro pro Kilowattstunde, an DC-Ladepunkten 0,68 Euro/kWh. In Stufe zwei sind Aral Pulse, EnBW, EWE Go, Monta und Vaylens gelistet. An deren AC-Ladepunkten verlangt Plugsurfing derzeit 0,79 Euro/kWh, an DC-Ladepunkten 0,96 Euro/kWh. Alle übrigen CPOs sind der dritten Stufe zugeordnet: Hier liegen die Preise bei 0,59 Euro/kWh (AC) und 0,79 Euro/kWh (DC).

AC (bisher) DC (bisher) Ionity, Lidl, Kaufland 0,54 Euro/kWh 0,68 Euro/kWh Aral Pulse, EnBW, EWE Go, Monta, Vaylens 0,79 Euro/kWh 0,96 Euro/kWh Alle anderen CPOs 0,59 Euro/kWh 0,79 Euro/kWh

Auch bei den Blockiergebühren unterscheidet Plugsurfing nach Betreibergruppen. Für Aral Pulse, EnBW, EWE Go, Monta und Vaylens gilt: Ab 120 Minuten Standzeit an einer AC-Ladesäule fallen 0,12 Euro pro Minute an, bei DC-Ladepunkten greift nach 45 Minuten eine Gebühr von 0,24 Euro/Minute. Bei CPOs der dritten Stufe werden an AC-Ladepunkten nach 240 Minuten und an DC-Ladepunkten nach 60 Minuten jeweils 0,10 Euro/Minute berechnet.

Zum 11. Juli 2025 ändern sich jedoch die Tarife für ausgewählte Ladesäulenbetreiber. Statt drei gibt es zudem künftig vier Stufen. Ionity erhält dabei eine eigene Kategorie – mit einer moderaten Preisanpassung: Statt 0,68 Euro zahlen Nutzer künftig 0,70 Euro pro Kilowattstunde. Neu eingestuft werden unter anderem die Hamburger Energiewerke und Eviny: Beide Betreiber wechseln aus der bisherigen dritten Stufe in die erste Stufe. Für Nutzer bedeutet das geringere Kosten: An AC-Ladepunkten sinkt der Preis von 0,59 auf 0,54 Euro/kWh (-8,5 Prozent), an DC-Ladepunkten von 0,79 auf 0,68 Euro/kWh (-13,9 Prozent).

AC (ab 11. Juli 2025) DC (ab 11. Juli 2025) Eviny, Hamburger Energiewerke, Lidl, Kaufland 0,54 Euro/kWh 0,68 Euro/kWh Ionity 0,70 Euro/kWh (n. v.) 0,70 Euro/kWh Aral Pulse, EnBW, EWE Go, Vaylens 0,79 Euro/kWh 0,96 Euro/kWh Alle anderen CPOs 0,59 Euro/kWh 0,79 Euro/kWh

Am stärksten profitieren Kunden bei Monta. Der Anbieter rutscht aus der bisherigen zweiten Stufe in die neue vierte Tarifgruppe („alle anderen CPOs“). Dadurch sinkt der Preis an AC-Ladepunkten von 0,79 auf 0,59 Euro/kWh – ein Rückgang um rund 25,3 Prozent. Auch an DC-Ladepunkten fällt der Tarif deutlich: Statt 0,96 Euro werden künftig 0,79 Euro/kWh fällig (-17,7 Prozent).



Für Aral Pulse, EnBW, EWE Go und Vaylens ändert sich an den Blockiergebühren nichts. Bei den Hamburger Energiewerken, Eviny und Monta fallen künftig keine Blockiergebühren an. Für die Kategorie „alle anderen CPOs“ gilt auch ab dem 11. Juli die bisher geltende Regelung, wonach an AC-Ladepunkten nach 240 Minuten und an DC-Ladepunkten nach 60 Minuten jeweils 0,10 Euro/Minute berechnet werden.

Ob sich die Preise auch in anderen Ländern vor allem bei Ionity, Monta oder auch Eviny ändern, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Derzeit gelten die neuen Preise nur für Ladepunkte in Deutschland.

Quelle: Info per E-Mail, plugsurfing.com