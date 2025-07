Lidl stellt in Belgien und Luxemburg bis 2030 komplett auf E-Fahrzeuge um

Der Discount-Riese Lidl wird seinen belgischen und luxemburgischen Fuhrpark ab kommenden Herbst vollständig elektrifizieren. Schon seit April testen einige Mitarbeiter verschiedene Elektroautos aus dem Premium-Segment. Dabei liege der Fokus auf dem Komfort, dem Fahrverhalten, der Reichweite und vor allen Dingen der Alltagstauglichkeit, wenn es ums Laden geht, so Lidl Belgien. Bisher seien die Rückmeldungen positiv, was die Entscheidung des Unternehmens, künftig rein elektrisch unterwegs zu sein, bekräftige. Konkrete Modelle, die gestestet wurden, erwähnt Lidl aber nicht.

Die Basis für die Elektrifizierung der Firmenflotte hat Lidl Belgien schon früh geschaffen. Das Unternehmen investiert bereits seit 2016 beständig in die Ladeinfrastruktur. Inzwischen gibt es auf den Parkplätzen der belgischen und luxemburgischen Filialen zusammengenommen mehr als 500 öffentliche Ladepunkte. Speziell für die Belegschaft gibt es zudem über 150 weitere Lademöglichkeiten an der Zentrale und in den Regionalbüros. Diese werden mit hundert Prozent Ökostrom betrieben. Das öffentliche Ladenetz von Lidl umfasst mittlerweile über 400 Ladepunkte.

Auch über den eigenen Betrieb hinaus will der Konzern seine Emissionen senken. Bis 2034 sollen sie in der Landwirtschaft und Landnutzung um 42,4 Prozent zurückgehen, in den Bereichen Energie und Industrie um 35 Prozent. Weil über 90 Prozent der Gesamtemissionen in der Lieferkette anfallen, arbeitet Lidl eng mit seinen Zulieferern zusammen. Dabei setzt der Discounter auf wissenschaftlich fundierte Ziele der Science Based Targets Initiative.

lidl.prezly.com (auf Niederländisch)