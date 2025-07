CATL und JAC tauschen Lkw-Batterie in 2,5 Minuten

Das Portal China Trucks sieht in dem Test einen „potenziellen Durchbruch bei der Energieeffizienz von elektrischen Logistikflotten“. Denn im Gegensatz zu Ladezeiten von 45 Minuten oder mehr könnten mit einem Batteriewechsel in weniger als drei Minuten die üblichen Prozesse bei Transportfirmen beibehalten werden – egal ob in der städtischen Logistik oder dem Gütertransport über weitere Strecken.

Welche Batteriepacks genau bei dem Test verwendet wurden, geht aus dem Bericht nicht hervor. CATL hatte Ende 2024 zwei standardisierte Batteriepacks namens 20# und 25# für Pkw vorgestellt und in diesem Mai eine Batterie namens 75# für schwere Nutzfahrzeuge. Genaue Daten zum 75# wurden nicht genannt, früheren Angaben zufolge soll es sich um 171 kWh große Blocks mit LFP-Zellen handeln – bestätigt ist das aber nicht. SEB steht übrigens für „Swapping Electric Blocks“ und die Bezeichnung „Choco“ soll an die Optik einer Schokoladentafel mit ihren einzelnen „Blöcken“ erinnern.

Bei dem JAC-Test scheint es sich jedoch um leichtere Nutzfahrzeuge zu handeln, etwa einen kleinen E-Lkw. In der zweiten Jahreshälfte 2025 will JAC wohl drei Modelle auf den Markt bringen, die das Choco-SEB-System von CATL nutzen. Für die Modelle JAC EV5, den Kaida EX6 und den Van Balu V10 werden aber nur 56 bzw. 81 kWh große Batterien angekündigt – alle Fahrzeuge sind eher für Kühl- und Lebensmitteltransporte in Städten ausgelegt. Das würde eher für die Nutzung der Pkw-Batterieblöcke sprechen: Der 20# mit LFP-Zellen kommt auf 42 kWh, hier könnten also zwei Blöcke für die 81-kWh-Batterie kombiniert werden. Und der 25# mit LFP-Zellen wurde mit eben jenen 56 kWh angekündigt, die nun auch beim Van Balu V10 genannt werden.

Für die Nutzung der Pkw-Blocks sprechen auch die Ausbauziele bei den Tauschstationen: Demnach wollen CATL und JAC bis 2025 ein netz von 1.000 Stationen in China aufbauen, langfristig sollen es bis zu 30.000 Stationen sein. Das sind jene Ziele, die CATL bei der Vorstellung seiner Pkw-Pläne im Dezember 2024 genannt hatte. Das Netz für die schweren Lkw-Tauschstationen soll bis Ende 2025 auf 300 Standorte wachsen.

Die Vorteile, die bei den leichten E-Lkw angeführt werden, gleichen jenen aus dem Pkw-Bereich: Der Batteriewechsel soll die bisherige Bindung zwischen Fahrzeug- und Batteriebesitz aufheben und so die Anschaffungskosten für das Fahrzeug um bis zu 30 Prozent senken. Allerdings kommen laufende Kosten hinzu: Für die Pkw-SEB verlangt CATL je nach Größe zwischen 369 und 499 Yuan pro Monat also nach aktuellem Wechselkurs rund 44 bis 60 Euro.

