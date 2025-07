Simon Loos nimmt erste eActros 600 aus Großbestellung in Empfang

Die große Bestellung hatten beide Seiten vergangenen Herbst auf der IAA Transportation in Hannover bekanntgegeben. Zwei der Batterie-elektrischen Sattelzugmaschinen aus der Produktion von Mercedes-Benz Trucks in Wörth sind nun bei Simon Loos angekommen – und ab sofort im Einzelhandelsvertrieb für Lidl im Einsatz. „Nach Monaten intensiver Tests unter verschiedensten Bedingungen haben die beiden eActros 600 ihre Zuverlässigkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, kommentiert Wim Roks, Fuhrparkleiter bei Simon Loos. „Wir blicken ihrem Einsatz im täglichen Betrieb mit großer Zuversicht entgegen. Während wir bisher Fahrten bis etwa 300 Kilometer sicher planen konnten, sind mit dem eActros 600 nun bis zu 500 Kilometer pro Fahrt möglich.“

Vor der Bestellung bei Mercedes-Benz Trucks unterhielt Simon Loos bereits 60 E-Lkw. Wenn demnächst alle 75 neu bestellten Exemplare ausgeliefert sind, wird Simon Loos seine Elektroflotte mit 135 Fahrzeugen also mehr als verdoppelt haben – und damit nach eigenen Angaben „über die größte E-Lkw-Flotte der Niederlande verfügen“.

Auch die meisten der 60 schon eingeflotteten E-Lkw stammen übrigens von Daimler Truck. Denn schon beim eActros 300 war der Lebensmittellogistiker Partner bei der „Innovationsflotte“ von Daimler Truck und hatte einen der elektrischen 25-Tonner bereits vor der Premiere für Testzwecke erhalten. Und auch bei der eActros 300 Sattelzugmaschine gehörte Simon Loos zu den ersten Kunden. Und beim eActros 600 war Simon Loos das erste Unternehmen außerhalb Deutschlands, das ein Exemplar zur Erprobung erhielt.

Daimler Truck hatte auf der IAA Transportation die lange erwartete Serienversion des E-Fernverkehr-Lkw vorgestellt. Die Serienproduktion wurde im November im Werk Wörth am Rhein gestartet. Der eActros 600 verfügt über eine 621 kWh große Batterie mit LFP-Zellen, die eine Reichweite von rund 500 Kilometern ermöglichen soll. Mit dem zum Start verbauten CCS-Anschluss kann die Batterie mit bis zu 400 kW geladen werden, der eActros 600 ist aber auch für das MCS-Laden (Megawatt Charging System) vorbereitet. Damit sind später Ladeleistungen von über 1.000 kW möglich.

Simon Loos gab bei der Bestellung an, dass die 75 eActros 600 zum Großteil im Filialbetrieb eingesetzt werden sollen, „wo die Fahrzeuge beim Kunden vor Ort aufgeladen werden“. Für das Unternehmen ebenfalls wichtig: Das Modell verfügt über einen e-PTO (Power Take Off), um die Kühlmaschine auf dem Anhänger elektrisch zu kühlen. Simon Loss spricht daher von einer „vollwertigen Alternative zum Diesel-Lkw“.

daimlertruck.com