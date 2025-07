CATL und BHP loten Elektrifizierung von Bergbaumaschinen aus

Die Kooperation soll sich auf die Elektrifizierung des Bergbaugeschäfts konzentrieren – und dabei breit angelegt sein. So wollen CATL und die BHP Group prüfen, inwiefern sich Batterien speziell für Bergbaumaschinen und Lokomotiven und eine passende Schnellladeinfrastruktur entwickeln lassen. Ergänzend wollen die Partner Kooperationsmöglichkeiten bei stationären Speichern und beim Recycling ausloten. Laut CATL könnten dabei speziell mit Blick auf das Batterierecycling die Kupferbetriebe von BHP genutzt werden, „um nachhaltigere Wertschöpfungsketten im Bergbausektor zu schaffen“.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit BHP […]“, äußert Tan Libin, Leiter des Überseegeschäfts von CATL. „Gemeinsam mit vorausschauenden Bergbauunternehmen wie BHP wollen wir zeigen, wie fortschrittliche Batterietechnologien den Bergbaubetrieb, die Logistik und die Produktlieferung dekarbonisieren können […].“

„Diese wichtigen Beziehungen sind ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung der ehrgeizigen Ziele von BHP bei der Dekarbonisierung unserer Betriebe und tragen dazu bei, den Wandel in der globalen Rohstoffindustrie voranzutreiben“, ergänzt Rashpal Bhatti, Chief Commercial Officer von BHP. „CATL ist ein führendes Unternehmen auf seinem Gebiet und steht an der Spitze dessen, was in den Bereichen Batterietechnologie, Energiespeicherung und Batterierecycling möglich ist. Indem wir uns mit Branchenführern wie CATL zusammentun, suchen wir nach Lösungen, die dazu beitragen, eine produktivere und nachhaltigere Rohstoffindustrie der Zukunft zu gestalten.“

Die BHP Group ist vor allem auf den Abbau von Industriemetallen und die Förderung von Erdöl, Erdgas und Kohle spezialisiert. Seinen Hauptsitz hat das börsennotierte Rohstoff- und Bergbauunternehmen in Melbourne.



catl.com, bhp.com