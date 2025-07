Eliso baut Schnelllader an Segmüller-Filialen

Die ersten zwei Schnellladepunkte mit jeweils 200 kW Ladeleistung wurden bereits am Segmüller-Einrichtungshaus Mannheim in Betrieb genommen, wie Eliso mitteilt. Dem zu der Mitteilung veröffentlichten Foto zufolge handelt es sich dabei um einen Hypercharger HYC200 von Alpitronic. Die 200 kW Ladeleistung sind also nur möglich, wenn nur einer der beiden CCS-Ladepunkte der Säule belegt ist. Laden an beiden Anschlüssen Elektrofahrzeuge gleichzeitig, wird bei diesem Ladesäulen-Modell die Leistung in 50-kW-Schritten aufgeteilt – also entweder 150 kW und 50 kW oder zwei Mal 100 kW.

Im Rahmen der Partnerschaft mit Eliso sollen „nach und nach die Filialstandorte des Möbelhauses mit Schnellladeinfrastruktur ausgestattet werden“. Insgesamt betreibt Segmüller in Deutschland sieben Filialen. In Baden-Württemberg ist das neben Mannheim noch Stuttgart, dazu kommen Weiterstadt in Hessen, Pulheim in Nordrhein-Westfalen und die drei Bayern-Standorte in Friedberg, Parsdorf bei München und Nürnberg-Mögeldorf. „Der Aufbau von Ladeinfrastruktur an den Segmüller-Standorten ist für uns ein bedeutender Schritt, um Ladeangebote stärker in den Alltag der Menschen zu integrieren und Elektromobilität damit attraktiver zu gestalten“, sagt Julian Fahr, Teamleiter der Projektentwicklung bei Eliso.

Wie viele Ladesäulen insgesamt oder je Standort entstehen sollen, wird in der Mitteilung allerdings nicht genannt. Nur eine Schnellladesäule je Filiale (wie in Mannheim) wäre jedoch für Kunden keine gut planbare Lademöglichkeit – zwei Ladeplätze an einer Filiale dürften schnell belegt sein. Dass man sich für den HYC200 mit etwas geringerer Ladeleistung anstelle der teureren HYC400 entschieden hat, dürfte mit Blick auf die übliche Aufenthaltsdauer in einem Möbelhaus Sinn ergeben. Eliso und Segmüller geben nicht an, ob zum Beispiel Beschränkungen am Netzanschluss die Anzahl der möglichen Ladesäulen beeinflusst hat.

Der Mannheimer Standort soll nicht nur für Kunden interessant sein, sondern auch für Pendler, da die dortige Segmüler-Filiale zwischen der B38a und der A6 in unmittelbarer Nähe zum Autobahnkreuz Mannheim liegt. Geladen werden kann dort nicht nur über die üblichen Roaming-Dienste, sondern auch per Ad-hoc-Zahlung über das integrierte Kartenterminal oder per Smartphone. Die Kilowattstunde kostet dort 0,64 Euro, nach einer Stunde werden zusätzlich zehn Cent pro Minute fällig.

Eliso baut mit der Partnerschaft sein deutschlandweites Ladenetz aus und stärkt nach eigenen Angaben auch „gezielt das Standortportfolio im Möbelhandel“ – schon an der Wohnwelt Rheinfelden und an den Filialen von Möbel Rieger in Heilbronn gibt es Schnelllader von Eliso. Das Stuttgarter Unternehmen plant und baut Ladesäulen aber nicht nur im Kundenauftrag, sondern auch in Eigenregie – etwa als einer der Betreiber im Deutschlandnetz.

Quelle: Info per E-Mail