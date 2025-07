Shell nimmt 32 Schnellladepunkte in Berlin und Brandenburg in Betrieb

Beim Großteil der neuen Ladepunkte handelt es sich jedoch um Hypercharger HYC150 von Alpitronic. Diese bieten jeweils eine Ladeleistung von maximal 150 kW und zwei Ladepunkte. Lediglich an zwei Standorten kommt das Hypercharger-Modell HYC300 zum Einsatz, das bis zu 300 kW bereitstellen kann und ebenfalls über zwei CCS-Ladepunkte verfügt.

So bietet Shell ab sofort an seiner Tankstelle am Kaiserdamm in Berlin zwei Schnellladesäulen des Typs HYC300 von Alpitronic an. Eine weitere Ladesäule desselben Modells wurde an der Rewe-Filiale am Buckower Damm installiert. Ergänzt wird das Angebot vor Ort durch zwei HYC150-Ladesäulen. Drei weitere Schnelllader mit einer Leistung von jeweils 150 kW stehen an der Rewe-Filiale in der Emmentaler Straße. Jeweils zwei Schnelllader dieser Leistungsklasse sind außerdem an den Berliner Rewe-Märkten in der Auerbachstraße, Schnellerstraße und Rauchstraße verfügbar. Der siebte neue Standort befindet sich an einer Rewe-Filiale in der Mahlower Straße im Brandenburgischen Teltow , der ebenfalls zwei HYC150 bietet.

Erst Anfang des Monats hatte der Mineralölkonzern bekannt gegeben, in Deutschland ein Pilotprojekt für dynamische Strompreise an seinen Schnellladesäulen gestartet zu haben. Mit dem „dynamischen Pricing“ für das Ultraschnellladen orientiert sich Shell künftig an seinen mehr als 1.600 Ladepunkten stärker an den Schwankungen des Strombörsenpreises oder auch Spotpreis genannt. Die exakten Preise – zu denen auch Komponenten wie Netzentgelte, Stromsteuer, Betrieb und Netz-Investitionen gehören – können je nach Börsenstrompreis und den weiteren Faktoren allerdings variieren. Im Falle der sieben neuen Standorte zeigte sich, dass zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung der Preis pro Kilowattstunde an sechs Standorten bei 0,56 Euro. Lediglich an der Rewe-Filiale in der Schnellerstraße verlangte Shell 0,59 Euro/kWh.

Günstiger wird es hingegen mit dem Shell Recharge e-Deal. Für einen monatlichen Grundpreis von 4,99 Euro bietet der Tarif einen Rabatt von 25 Prozent pro Kilowattstunde – jedoch für maximal 400 kWh pro Monat. Am Beispiel der neuen Standorte wären dies 0,42 Euro bzw. 0,44 Euro pro Kilowattstunde.

