US-Ladespezialist Blink Charging kauft Zemetric auf

Blink Charging gehört zu den großen und weltweit aktiven Ladenetzbetreibern der USA und unterhält seinen Hauptsitz in Bowie im Bundesstaat Maryland. In einer eigenen Mitteilung gibt die Firma nun an, 100 Prozent des Aktienkapitals von Zemetric übernommen zu haben. Den erst 2022 gegründeten Ladespezialisten aus Kalifornien kennen wir von einer kürzlich publik gemachten Kooperation mit der Berliner Roaming-Plattform Hubject. Zemetric verfüge über „maßgeschneiderte Lösungen für Flotten, die intelligent auf Mehrfamilienhäuser und Standorte mit hoher Auslastung ausgeweitet werden können“, äußert Neueigentümer Blink Charging. Und: „Die Lösungen von Zemetric sind so konzipiert, dass sie äußerst zuverlässig sind und Interoperabilität im Mittelpunkt steht. […] Die Ergebnisse von Zemetric übertrafen bereits im ersten Jahr der Markteinführung die Prognosen.“

Das Gründerteam von Zemetric bleibt nach der Übernahme an Bord und wird sich nach Angaben des neuen Eigentümers dem aktuellen Führungsteam von Blink Charging anschließen. Harmeet Singh, Gründer und CEO von Zemetric, wird demnach neuer Chief Technology Officer von Blink Charging. Bonnie Datta, Mitbegründerin und CCO bei Zemetric, erhält den Posten als Senior Vice President of Global Commercial Operations. Und Kapil Singhi, Mitbegründer und technischer Leiter, bekommt eine leitende Position in der globalen Ladegeräte-Entwicklung.

Mike Battaglia, President und Chief Executive Officer von Blink Charging, bezeichnet Zemetric als zukunftsorientiertes Unternehmen mit innovativen technischen Lösungen und Fachkenntnissen – vor allem beim Laden mit hoher Auslastung und im Bereich es intelligenten Energiemanagements. „Das Zemetric-Team hat immer […] skalierbare Lösungen geliefert, die den sich entwickelnden Anforderungen von Flotten und gewerblichen Kunden gerecht werden. Wir freuen uns besonders über die Aufnahme des intelligenten und flexiblen L2-Produkts von Zemetric in unsere Produktpalette. Zemetric passt hervorragend in unser Portfolio, da wir weiterhin ein intelligentes, vernetztes Lade-Ökosystem aufbauen und in Richtung Profitabilität steuern.“

Harmeet Singh, der bisherige Chef von Zemetric, kommentiert: „Wir sind stolz darauf, ein Ladeunternehmen gegründet zu haben, das sich darauf konzentriert, den Übergang von Verbrennern zu Elektroautos für unsere Kunden einfach zu gestalten, und wir freuen uns darauf, das nächste Kapitel mit dem auf Elektrifizierung spezialisierten Team von Blink zu schreiben.“

Blink Charging selbst befindet sich aktuell in einem größeren Umbruch: Im September 2024 verkündete die US-Firma die Entlassung von 14 Prozent seiner weltweiten Belegschaft. Im Mai 2025 teilte das Unternehmen mit, dass die Belegschaft global bis zum Ende des dritten Quartals um etwa 20 Prozent reduziert werde. Die „schwierige, aber notwendige Reduzierung der weltweiten Belegschaft“ hat der Ladenetzbetreiber in seinem strategischen Umstrukturierungsplan „BlinkForward“ fixiert. Dessen Ziel ist es, die Betriebseffizienz zu verbessern und das Unternehmen für „nachhaltiges langfristiges Wachstum und Rentabilität auf dem sich entwickelnden globalen Markt“ zu positionieren.



