Ionna stattet Wawa-Standorte mit Schnellladeparks aus

Das von BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Stellantis und Toyota gegründete Joint Venture plant, in der kommenden Woche den ersten „Rechargery“ genannten Ladepark bei Wawa am West International Speedway in Daytona Beach (Florida) in Betrieb zu nehmen. Bereits im Bau befinden sich weitere Schnellladeparks in Bradenton, Pensacola und Orlando – allesamt Städte im US-Bundesstaat Florida.

Wawa ist zwar in zwölf US-Bundesstaaten mit mehr als 1.100 Filialen vertreten. Wie viele von den Standorten auch einen Schnellladepark von Ionna erhalten sollen, ist unklar. Auch zur Anzahl der Ladepunkte pro Standort und zur Verteilung zwischen NACS und CCS – Ionna baut in der Regel beides an einem Ladepark auf – werden keine Angaben gemacht. In der Mitteilung wird lediglich von „vielen Rechargeries“ gesprochen. Klar ist hingegen, dass Ionna auf Hypercharger HYC400 von Alpitronic setzt, die jeweils Ladeleistungen von bis zu 400 kW bieten und über zwei DC-Ladepunkte verfügen.

Durch die Kooperation mit der Tankstellen- und Convenience-Store-Kette Wawa erreicht Ionna die Marke von insgesamt 3.064 vertraglich vereinbarten Ladepunkten. Mit der geplanten Inbetriebnahme kommende Woche bei Wawa am West International Speedway hat das Schnelllade-Joint-Venture davon jedoch erst 212 am Netz. Wie Anfang dieses Jahres angekündigt, sollen in diesem Jahr mehr als 1.000 Schnellladepunkte in Betrieb gehen. Bis zum Jahr 2030 sollen es sogar über 30.000 sein.

ionna.com