Horizon Fuel Cell liefert 100 BZ-Systeme nach China

Dabei soll es sich um das „bewährte“ VL-III-System von Horizon handeln, also nicht die aktuellere, vierte Generation namens VLS-IV mit bis zu 400 kW Leistung, die Horizon im vergangenen November vorgestellt hatte. Das VL-III-System mit 250 kW ist seit 2022 auf dem Markt und wurde seitdem in hunderten Fahrzeugen weltweit eingesetzt, so das Unternehmen.

Die Reichweite der 42-Tonner aus dem aktuellen Auftrag in China beziffert Horizon auf über 1.500 Kilometer. Horizon liefert aber nur das Brennstoffzellen-System zu, das nicht näher beschriebene Tanksystem für den Wasserstoff werde lokal in China beschafft. Die Kapazität der Tanks wird jedoch nicht erwähnt, womit bei der Reichweitenangabe keine Rückschlüsse auf den Verbrauch möglich sind. Horizon teilt nur mit, dass die technischen Daten auf die Reichweitenangst und Betriebskosten abzielen, „zwei entscheidende Hindernisse für die Einführung emissionsfreier Lkw“.

„Die Unterzeichnung dieses Vertrags über 100 Schwerlast-Lkw folgt auf mehrere andere umfangreiche Flottenaufträge aus jüngster Zeit und unterstreicht die starke Position von Horizon auf dem Markt“, so das Unternehmen. „Horizon wird weiterhin stark in Innovationen investieren und eine wichtige Rolle dabei spielen, die einzigartigen Eigenschaften von Wasserstoff zur Erreichung der globalen CO2-Reduktionsziele zu nutzen.“ Damit ist etwa die geplante Einführung des bereits vorgestellten VLS-IV gemeint, das nicht nur mehr Leistung bieten soll, sondern in Wasserstoff-Lkw auch den Verbrauch um 20 Prozent senken soll.

