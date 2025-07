Subaru Uncharted: Neuer Elektro-Crossover kommt auch nach Deutschland

Subaru ging bei der Elektrifizierung seiner Modellpalette in den letzten Jahren eher zögerlich vor. Aktuell geben die Japaner aber Strom. Der seit 2022 angebotene Solterra musste es über Jahre alleine richten, jetzt hat der Hersteller aber gleich zwei neue Elektro-Modelle präsentiert, die nicht nur auf dem für Subaru wichtigen US-Markt, sondern Anfang 2026 auch in Europa auf den Markt kommen sollen. Das hat der japanische Hersteller jetzt bekanntgegeben.

Den Anfang machte das Mittelklasse-SUV Trailseeker , das hierzulande unter der geläufigeren Bezeichnung „e-Outback“ vermarktet werden soll und im April auf der New York Auto Show seine US-Premiere feierte. Im selben Zuge enthüllte der Autobauer auch das Facelift des Solterra . Jetzt folgt der neue Uncharted, der Subarus vollelektrisches Trio komplettiert und in der Kompakt-Klasse antritt.

Während der Trailseeker beziehungsweise e-Outback mit seinem Kombi-artigen Design einen Hauch von Abenteuer versprüht und die Outdoor-affinen Subaru-Fans ansprechen soll, ist der Uncharted eher ein SUV-Coupé und auf eine urbane Zielgruppe zugeschnitten. Die technische Basis für den Neuling im Subaru-Programm spendet der Toyota C-HR+, die vollelektrische Version des kompakten Crossovers, die Ende 2025 auch in Europa auf den Markt kommen soll und technisch eng mit dem kürzlich überarbeiteten bZ4X verwandt ist.

Da der Solterra auf letzterem basiert und die „eTNGA“-Plattform nutzt, sind sich die beiden elektrischen Subaru ebenfalls sehr ähnlich. Die beiden japanischen Hersteller gingen 2019 eine Kooperation ein, um bei ihren anstehenden Elektro-Modellen die Entwicklungs- und Produktionskosten zu senken.

Subaru wird den Uncharted in drei Antriebskonfigurationen anbieten, die allesamt ihre Energie aus einer 74,4 kWh großen NMC-Batterie schöpfen. Folgende Angaben beziehen sich allesamt auf die US-Version: Bei dem „Premium FWD“ genannten Basismodell handelt es sich um den ersten Subaru-Fronttriebler seit Jahren. Diese Version hat 165 kW und soll mit einer Akkuladung 300 Meilen, oder umgerechnet 492 Kilometer weit kommen. Der Uncharted mit Frontantrieb soll stückzahlmäßig im Vergleich zu den Allrad-Versionen nur eine Nebenrolle spielen.

Darüber rangieren der Uncharted AWD Sport und der Uncharted AWD GT, die beide mit dem markentypischen Allradantrieb und einer Systemleistung von 252 kW die Stammkundschaft überzeugen sollen. Diese zweimotorigen Varianten sollen den Sprint von Null auf Hundert in rund fünf Sekunden schaffen und haben eine Reichweite von 290 Meilen, oder umgerechnet 467 Kilometer. Die maximale Ladeleistung des Uncharted gibt Subaru mit 150 kW an, so soll der Ladezustand in einer halben Stunde von 10 auf 80 Prozent erhöht werden können. Dank eines serienmäßigen NACS-Anschlusses können die amerikanischen Besitzer von Subarus neuem Elektro-Modell auch Teslas Supercharger-Netzwerk nutzen.

Optisch kann der Crossover seine Verwandtschaft mit dem Toyota C-HR+ vor allem im Profil nicht verleugnen. Subarus Designabteilung hat dem Crossover aber immerhin ein eigenständiges Heck und das typische Markengesicht verpasst. Auch im Interieur des Uncharted gibt es viele Parallelen zu dem kompakten Toyota. Das Cockpit wird von einem 14 Zoll großen Touchscreen dominiert, während es für die Fahrinformationen ein weiteres Display hinter dem „Lenkrad“ gibt, das nahezu quadratisch ist. Genaue Preise hat Subaru noch nicht veröffentlicht, man kann aber davon ausgehen, dass sie auf einem ähnlichen Niveau wie die des Toyota C-HR+ liegen werden. Bei knapp unter 40.000 Euro dürfte es vermutlich losgehen.

