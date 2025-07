Uber und Nuro planen Premium-Robotaxis mit Lucid

Der neue Robotaxi-Dienst kombiniere die softwaredefinierte Fahrzeugarchitektur des Lucid Gravity, die Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit des Nuro Driver Level-4-Autonomiesystems sowie Ubers globales Netzwerk und Flottenmanagement, wie es in der Ankündigung heißt. Er soll Ende nächsten Jahres „in einer großen US-Stadt“ den Betrieb aufnehmen. Die Stadt wird noch nicht genannt, allerdings haben sich in der Vergangenheit einige Großstädte mit Genehmigungen für Robotaxi-Projekte hervorgetan – etwa San Francisco, Phoenix und Austin.

Uber plant nach eigenen Angaben, über sechs Jahre hinweg 20.000 oder mehr Lucid-Fahrzeuge mit dem Nuro Driver auszustatten. Uber oder deren Drittanbieter-Flottenpartner werden die Fahrzeuge besitzen und betreiben und exklusiv über die Uber-Plattform für Fahrgäste verfügbar machen. Der erste Lucid-Nuro-Robotaxi-Prototyp fährt bereits autonom auf einem geschlossenen Testgelände von Nuro in Las Vegas. Nähere Details zum Entwicklungsstand dieser Fahrzeuge gibt es aber nicht.

Lucid bestätigt lediglich, dass die Fahrzeuge bereits während der Produktion im Werk Casa Grande die nötige Hardware verbaut bekommen, bevor dann im Anschluss die Nuro-Software aufgespielt wird. Auf den Bildern ist ein großer Aufbau auf dem Dach zu sehen, in dem mehrere Sensoren untergebracht sind. Der Lucid Gravity ist ein großes E-SUV, das eine Reichweite von bis zu 440 Meilen (708 Kilometer) erreichen soll. Die Preise für das Fünf-Meter-SUV starten in den USA bei 79.900 Dollar, die derzeit verfügbare Variante Grand Touring kostet aber mindestens 94.900 Dollar.

Es ist aber klar, dass Uber seine beiden Partner bei der Entwicklung finanziell unterstützen wird: „Um die Partnerschaft weiter zu vertiefen, plant Uber Investitionen in Höhe von mehreren Hundert Millionen US-Dollar sowohl in Nuro als auch in Lucid“, heißt es in der Mitteilung. Aber auch hier: Details zu den angekündigten Beteiligungen gibt es nicht. Wie Reuters unter Berufung auf ein Dokument der US-Börsenaufsicht SEC schreibt, soll das Uber-Investment in Lucid bei 300 Millionen US-Dollar liegen.

„Autonome Fahrzeuge haben ein enormes Potenzial, unsere Städte positiv zu verändern,“ sagt Dara Khosrowshahi, CEO von Uber. „Wir freuen uns, mit Nuro und Lucid bei diesem neuen Robotaxi-Programm zusammenzuarbeiten, das speziell für die Uber-Plattform entwickelt wurde, um den Zauber des autonomen Fahrens sicher für mehr Menschen weltweit zugänglich zu machen.“

„Diese Investition von Uber bestätigt erneut, dass die vollständig redundante Zonenarchitektur und die leistungsstarke Plattform von Lucid ideal für autonome Fahrzeuge sind – sowie unsere branchenführende Reichweite und geräumigen, hochwertig ausgestatteten Innenraum für den Ride-Sharing-Einsatz,“ sagt Marc Winterhoff, Interims-CEO von Lucid. „Dies ist der Beginn unsere Innovations- und Technologieführerschaft auf diesen Multi-Billionen-Dollar-Markt auszuweiten.“

„Wir glauben, dass diese Partnerschaft zeigen wird, was möglich ist, wenn bewährte AV-Technologie auf reale Skalierung trifft,“ sagt Jiajun Zhu, Mitgründer und CEO von Nuro. „Nuro hat fast ein Jahrzehnt damit verbracht, ein KI-zentriertes Autonomiesystem zu entwickeln, das sicher, skalierbar und fahrzeugunabhängig ist – bewiesen durch fünf Jahre fahrerlose Einsätze in mehreren US-Städten und -Bundesstaaten. Durch die Kombination unserer Selbstfahrtechnologie mit Lucids fortschrittlicher Fahrzeugarchitektur und Ubers globaler Plattform ermöglichen wir einen Robotaxi-Dienst, der Millionen Menschen weltweit erreichen kann.“

lucidmotors.com, uber.com, reuters.com