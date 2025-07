Indien fördert E-Lkw mit 50 Millionen Euro

Von den Gesamtkosten in Höhe von 109 Milliarden Rupien (ca. 1,1 Milliarden Euro) für das PM E-Drive-Programm hat das indische Ministerium für Schwerindustrie (MHI) fünf Milliarden Rupien (ca. 50 Millionen Euro) für Anreize für Elektro-Lkw vorgesehen. Dies entspricht fast fünf Prozent des Programmbudgets.

Das MHI geht davon aus, dass diese Mittel im laufenden Geschäftsjahr (April 2025 – März 2026) Subventionen für 5.643 Elektro-Lkw ermöglichen werden, darunter 1.100 Einheiten in Delhi, wo die Luftverschmutzung weiterhin ein großes Problem darstellt.

Im Rahmen des PM E-Drive-Programms kommen nur Elektro-Lkw mit einem Preis ab Werk von bis zu 12,5 Millionen Rupien für Förderungen in Frage. Je nach zulässigem Gesamtgewicht (GVW) beträgt die Subvention den niedrigsten der folgenden Beträge:

5.000 Rupien (50 Euro) pro kWh

10 Prozent des Preises ab Werk (ohne Kosten für Anhänger)

270.000 Rupien (ca. 2.700 Euro) bis 960.000 Rupien (ca. 9.600 Euro) gemäß der folgenden Tabelle:

Kategorie zulässiges Gesamtgewicht Maximale Förderung N2 >3.5 & <=7,5 270.000 Rupien (ca. 2.700 Euro) >7.5 & <=12 360.000 Rupien (ca. 3.600 Euro) N3 >12 & <=18,5 780.000 Rupien (ca. 7.800 Euro) >18,5 & <=35 960.000 Rupien (ca. 9.600 Euro) >35 & <=55 930.000 Rupien (ca. 9.300 Euro)

Im Einklang mit der Regierungsinitiative „Make in India“ legt MHI großen Wert auf Lokalisierung. Ab dem 1. September müssen Unternehmen, die ihre Elektro-Lkw für die Subvention im Rahmen des PM E-Drive-Programms qualifizieren möchten, sicherstellen, dass sie im Inland hergestellte Schlüsselkomponenten wie das Hochvolt-Batteriepack, DC-DC-Wandler, Fahrzeugsteuergerät (VCU), Traktionsmotor, CCS2-Ladeanschluss, Klimaanlage und elektrischen Kompressor für die Bremse verwenden. Diese Anforderungen variieren je nach Kategorie leicht, und ab dem 1. März 2026 wird MHI eine noch stärkere Lokalisierung vorschreiben: Dann muss etwa auch das Batteriemanagementsystem (BMS) aus Indien kommen.

Neben der Lokalisierung legt das MHI großen Wert auf hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Das Ministerium schreibt eine Mindestgarantie von fünf Jahren/500.000 km für den Hochvolt-Akku, fünf Jahre/250.000 km für den Motor und fünf Jahre/250.000 km für den Elektro-Lkw vor. Darüber hinaus hat es Mindestanforderungen für fünf Schlüsselparameter festgelegt: Reichweite, Energieverbrauch, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Steigfähigkeit.

Reichweite Verbrauch Mindest-Höchstgeschwindigkeit Mindest-Beschleunigung Mindest-Steigung N2 (3,5t- 12t) min. 80 km ≤150 kWh/100 km 60 km/h 0.8 m/s2 7º N3 (12t-18,5t oder 19,5t mit Luftfederung) min. 100 km ≤180 kWh/100 km 60 km/h 0.5 m/s2 7º N3 (18,5/ 19,5t- 30t oder 31t mit Luftfederung) min. 100 km ≤200 kWh/100 km 60 km/h 0.5 m/s2 7º N3 (30t/ 31t- 46t or 47t mit Luftfederung) min. 100 km ≤275 kWh/100 km 60 km/h 0.5 m/s2 7º N3 (46t/ 47t- 55t) min. 100 km ≤350 kWh/100 km 60 km/h 0.5 m/s2 7º

MHI wird die Subventionen als Vorab-Rabatt auf den Kaufpreis anbieten und den OEMs über das PM E-Drive-Portal eine Rückerstattung gewähren. H.D. Kumaraswamy, Minister für Schwerindustrie, kommentierte die Einführung des Programms wie folgt: „Diesel-Lkw machen zwar nur 3 % des gesamten Fahrzeugbestands aus, sind jedoch für 42 % der transportbedingten Treibhausgasemissionen verantwortlich und verschlimmern die Luftverschmutzung erheblich.“

Zusammen mit den Richtlinien für die Inanspruchnahme von Subventionen hat MHI bekannt gegeben, dass der größte Stahlproduzent des Landes, Steel Authority of India Limited (SAIL), bis 2027 150 Elektro-Lkw anschaffen und an mehreren Standorten einsetzen wird. Um sein Engagement für die Einführung von Elektrofahrzeugen weiter zu unterstreichen, wird SAIL sicherstellen, dass Elektrofahrzeuge mindestens 15 Prozent aller Fahrzeuge ausmachen, die es in seinen Betrieben einsetzt.

pmedrive.heavyindustries.gov.in (Richtlinie als PDF), pib.gov.in (Mitteilung)

Dieser Artikel von Sagar Parikh ist zuerst bei unserer englischsprachigen Ausgabe electrive.com erschienen.