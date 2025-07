Post-Zustellung in Wien wird noch dieses Jahr komplett CO2-frei

Mit der vollständigen Umstellung auf E-Mobilität werde Wien „zur ersten europäischen Metropole, in der Pakete, Briefe, Prospekte, Zeitungen und Zeitschriften auf der letzten Meile vollständig CO2-frei zugestellt werden“, wie die Österreichische Post mitteilt. Man stehe „kurz vor einem historischen Meilenstein“. In Städten wie Graz, Innsbruck und Salzburg erfolgt die Zustellung bereits CO2-frei – die Hauptstadt Wien ist aber eine ganz andere Größenordnung.

Die Post investiert dafür rund 32 Millionen Euro in Ladeinfrastruktur und E-Fahrzeuge. In Wien betreibt das Unternehmen 17 Zustellbasen im Stadtgebiet, über die kleine Sendungen wie Briefe, Prospekte, Zeitungen und Zeitschriften verteilt werden. Dazu kommen drei Paket-Zustellbasen innerhalb Wiens sowie ein Standort im nördlich gelegenen Hagenbrunn. Im Endausbau sollen über 1.500 Zustellerinnen und Zusteller täglich CO2-frei unterwegs sein – allerdings nicht alle mit Fahrzeugen, einige auch nur zu Fuß.

„Mit rund 700 E-Fahrzeugen ist mehr als die Hälfte unseres Fuhrparks in Wien bereits auf E-Mobilität umgestellt. Bis zum Jahresende installieren wir die letzten Ladestationen und nehmen weitere 400 E-Fahrzeuge in Wien in Betrieb“, sagt Peter Umundum, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG. „Damit werden bis Jahresende mehr als zwei Millionen Einwohner*innen auf der letzten Meile CO2-frei serviciert – das ist in Europa einzigartig!“

Der für Wien nun in Reichweite befindliche Meilenstein ist das Ergebnis einer groß angelegten Beschaffungsstrategie: Seit 2022 werden in der Zustellung in ganz Österreich nur noch E-Fahrzeuge angeschafft, jedes Jahr kommen etwa 1.000 neue E-Fahrzeuge dazu, wie die Post vorrechnet. Dabei kommen Fahrzeuge unterschiedlichster Hersteller zum Einsatz, etwa von Renault, MAN und Maxus. Derzeit sind in der Alpenrepublik etwa 5.000 elektrische Zustellfahrzeuge unterwegs. bis 2030 soll die gesamte Zustellflotte von 10.000 Fahrzeugen umgestellt sein – die Hälfte ist also erreicht. Neben den Fahrzeugen investiert die Post auch in die nötigen Ladepunkte und PV-Anlagen für die eigene Stromerzeugung: Österreichweit wurden an 34 Standorten Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von über 18 MWP installiert, wodurch der bilanzielle Anteil von Strom aus erneuerbaren Energiequellen bei mehr als 20 Prozent liegt.

„Auch in herausfordernden Zeiten halten wir an unserem Kurs fest und verfolgen konsequent unsere Nachhaltigkeitsstrategie“, bekräftigt Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post. „Mit der flächendeckenden Umstellung auf E-Mobilität in Wien wird unsere Bundeshauptstadt zur ersten europäischen Metropole dieser Größenordnung, in der alle Post-Sendungen ausschließlich zu Fuß, mit dem Fahrrad oder elektrisch zugestellt werden. Dieses Investment unterstreicht unser Engagement und ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg in eine klimafreundliche Zukunft.“

