Citroën C3 Aircross erhält größere Batterie für mehr Reichweite

Die neue Variante nennt die französische Stellantis-Marke ë-C3 Aircross Extended-Range – was etwas überrascht, denn die Elektro-Version des größeren C5 Aircross ist in der vergangenen Woche als C5 Aircross Electric in den Verkauf gegangen und nicht als ë-C5 Aircross. Beim kleineren C3 Aircross bleibt es also bei der alten Modellbezeichnung mit dem vorangestellten „ë“.

Im ë-C3 Aircross Extended-Range ist laut Citroën eine 50-kWh-Batterie für bis zu 400 Kilometer Reichweite nach WLTP verbaut. Auch das überrascht auf den ersten Blick, da die Schwestermarke Opel beim Frontera Electric Extended Range von einem 54-kWh-Akku spricht. Es liegt aber nahe, dass Opel den Brutto-Wert und Citroën den nutzbaren Netto-Energiegehalt kommuniziert – denn die Reichweitenangabe ist bis auf wenige Kilometer gleich. Bei dem 54-kWh-Akku dürfte es sich um das LFP-Batteriepack handeln, das zuerst im überarbeiteten Citroën ë-Berlingo angeboten wurde.

Am Antrieb ändert sich nichts, dieser leistet wie beim ë-C3 Aircross Standard Range 83 kW. Das reicht für eine Höchstgeschwindigkeit von 143 km/h, die maximale Anhängelast liegt bei überschaubaren 550 Kilogramm. Änderungen an der Karosserie gibt es keine, der ë-C3 Aircross Extended-Range bietet also den gleichen Nutzwert.

Der ë-C3 Aircross Extended-Range ist in Deutschland ab sofort ab 30.690 Euro bestellbar. Die Variante mit dem kleineren 44-kWh-Akku (300 Kilometer WLTP-Reichweite) kostet weiterhin ab 26.490 Euro. Tatsächlich ist die Preisdifferenz aber geringer: Mit dem kleinen Akku gibt es den ë-C3 Aircross auch in der einfachen „YOU“-Ausstattung, dass Extended-Range-Modell ist aber erst ab der Ausstattung „PLUS“ erhältlich – und kostet dann glatte 2.000 Euro mehr als das Standard-Range-Modell mit dieser Ausstattung.

„Mit dem ë-C3 Aircross Extended-Range beweisen wir einmal mehr, dass Elektromobilität für alle zugänglich ist. Gerade im B-SUV-Segment erwarten unsere Kunden maximale Alltagstauglichkeit“, sagt Thomas Goldboom, Managing Director von Citroën Deutschland. „Wir bieten ihnen nun eine Reichweite von über 400 Kilometern zum besten Preis in diesem Segment. Mit dieser weiteren Möglichkeit an Flexibilität im Bereich der elektrischen Reichweite zeigt Citroën, dass wir Elektromobilität demokratisieren, ohne Kompromisse bei Komfort und Design einzugehen.“

