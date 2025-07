Litauen: Vilnius ordert 73 O-Busse bei Solaris

Bereits im April hatte sich ein neuer Auftrag für weitere 73 O-Busse angekündigt, als das ÖPNV-Unternehmen die Integration aller im Jahr 2023 bei der Skoda Group bestellten 32 Tr vermeldete und damit die erste Phase der Flottenerneuerung bei den Oberleitungsbussen erfolgreich abschloss. Den Lieferanten der zweiten Phase wollte man ursprünglich noch im selben Monat bekannt geben.

In einem LinkedIn-Beitrag teilt der polnische Busbauer Solaris nun mit, den Zuschlag erhalten zu haben. Die Trollino 18 sollen die 15-Meter-Oberleitungsbusse ersetzen, die „nach jahrelangem zuverlässigen Einsatz“ ausgemustert werden. Im Vergleich zu den bisherigen Solaris-Oberleitungsbussen sind die neuen O-Busse mit Batterien ausgestattet, um bis zu 20 Kilometer auch ohne Oberleitung fahren zu können.

Die Auslieferung der Trollino 18 soll allerdings erst im Herbst 2026 beginnen. Zwar teilen die Polen nicht mit, bis wann alle 73 O-Busse in der litauischen Hauptstadt eintreffen sollen. Im April hieß es seitens Vilniaus viešasis transportas aber noch, dass die gesamte Flotte an Oberleitungsbussen bis Ende 2026 erneuert sein solle.

Neben O-Bussen will das Verkehrsunternehmen auch auf rein Batterie-elektrische Busse setzen. So schrieb Vilniaus viešasis transportas im März 2025 die Beschaffung von 145 Elektrobussen aus. Gekauft werden sollen E-Fahrzeuge in vier Größen mit acht, zehn, zwölf und 18 Metern Länge. Die Auftragsvergabe soll im dritten Quartal 2025 erfolgen, die Inbetriebnahme 2026 und 2027.

Die Großaufträge haben auch einen Grund: Die Stadtverwaltung von Vilnius verfolgt einen ehrgeizigen Plan für nachhaltige Mobilität und strebt an, dass bis 2030 alle Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs mit Strom oder alternativen Kraftstoffen betrieben werden.

