Microlino wird Teil der Schweizer Europcar-Flotte

Mit dem E-Kleinstwagen Microlino erweitert Europcar in der Schweiz seine Flotte um ein besonders kompaktes Fahrzeug. Der elektrische Zweisitzer ist nur 2,52 Meter lang und nicht einmal 1,50 Meter breit. Der L7e-Stromer bietet neben den beiden Sitzplätzen 230 Liter Stauraum. Micro bietet den Microlino mit drei Batterie-Optionen an, die zwischen 91 und 230 Kilometer Reichweite ermöglichen. Aus der Mitteilung geht nicht hervor, für welche Variante sich Europcar entschieden hat.

Dafür ist klar, was die Miete kostet: Über Europcar sind die Microlinos fpr 39,90 Franken pro Tag verfügbar, also umgerechnet weniger als 43 Euro am Tag. In diesem Preis ist bereits der Strom enthalten, eine Kilometer-Begrenzung gibt es nicht. „Ob für einen spontanen Wochenendausflug, einen Geschäftstermin in der Stadt oder einfach zum Kennenlernen: Wer den urbanen Fahrstil neu erleben will, kann das ganz unkompliziert tun – ohne Verpflichtungen, aber mit maximalem Fahrspaß“, teilt Micro mit.

Von der neuen Partnerschaft sollen auch Besitzer des Microlino profitieren, wie es heißt. Sie sollen bei Europcar „attraktive Rabatte auf weltweite Automieten“ erhalten – die Höhe der Nachlässe werden aber nicht genannt. Die Partnerschaft passt aber zur Ausrichtung von Micro, ein umfassendes Mobilitätskonzept zu bieten: Im urbanen Alltag reicht der Microlino – benötigt man für Urlaube oder Ausflüge mehr Platz und/oder Reichweite, kann gezielt ein größeres (E-)Fahrzeug gemietet werden.

„Mit dem Microlino schaffen wir für unsere Kundinnen und Kunden in den Städten eine neue, attraktive und nachhaltige Mobilitätslösung“, sagt Hendrik Lütjens, Managing Director von Europcar Schweiz. Diego Pugliese, Country Manager Microlino Schweiz, ergänzt: „Diese Zusammenarbeit ist für uns ein wichtiger Meilenstein. Wir bringen den Microlino gemeinsam dorthin, wo er hingehört: auf die Straßen der Stadt.“

microlino-car.com