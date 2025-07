Ampeco schließt Partnerschaften mit Latitude und EVerged

Zunächst der Blick auf Italien: Ziel der Partnerschaft zwischen Ampeco und Latitude ist die Einrichtung von 10.000 Ladepunkten innerhalb von fünf Jahren unter der neuen E-Mobilitätsmarke Eleven von Latitude. Die Italiener wollen ihre „umfassende Energie-Expertise“ einbringen, da man nach eigenen Angaben über zwölf Jahre Erfahrung in den Bereichen erneuerbare Energien und Asset Management verfüge. Ampeco als internationaler Anbieter mit Wurzeln in Bulgarien wird seine Lademanagement-Plattform zur Verfügung stellen.

So soll eine „konstante Verfügbarkeit und ein herausragendes Fahrerlebnis für Elektrofahrzeuge“ gewährleistet werden, wie Latitude ankündigt. Anfangs wird es sich um ein reines Roaming-Netz handeln, Latitude Eleven wird also zunächst als E-Mobility Service Provider (eMSP) agieren und „mit führenden regionalen Netzwerken zusammenarbeiten“. Später will man auch als CPO (Charge Point Operator) aktiv sein und eigene Ladepunkte betreiben. Ein Zeitraum hierfür oder die geplante Anzahl an Ladepunkten wird nicht genannt, wohl aber der Schwerpunkt: Eleven werde sich auf „vielversprechende Ladestationen für Unternehmensmitarbeiter und Zielstandorte“ konzentrieren.

„Wir haben bereits vor 20 Jahren in Italien einen ähnlichen technischen Fortschritt mit Solarenergie erzielt und dabei erheblichen Marktwiderstand erfolgreich überwunden. Diese Erfahrung nutzen wir nun für die Elektromobilität und nutzen unsere Expertise im Bereich erneuerbarer Energien, um wirklich nachhaltige Ladelösungen anzubieten“, sagte Franco Valentini, General Manager von Latitude. Ampeco-CEO Orlin Radev ergänzt: „Latitude steht beispielhaft für die zukunftsorientierten Unternehmen, die den Wandel in der europäischen Ladelandschaft für Elektrofahrzeuge vorantreiben. Ihre umfassende Expertise im Bereich erneuerbare Energien, kombiniert mit ihrem Fokus auf Zuverlässigkeit und Fahrerlebnis, passt perfekt zu unserer Mission, flexible, skalierbare Software für erfolgreiche Ladevorgänge für Elektrofahrzeuge bereitzustellen.“

Nicht nur Latitude setzt künftig auf die Ampeco-Plattform, sondern in Nordamerika auch EVerged. „Diese strategische Partnerschaft wird die ehrgeizigen Expansionspläne von EVerged in öffentlichen und privaten Ladenetzen vorantreiben und den Ladebetrieb in ganz Nordamerika revolutionieren“, so Ampeco.

Wie auch schon Latitude betont auch EVerged den Fokus auf die Zuverlässigkeit des eigenen Lade-Angebots – weil man bereits schlechte Erfahrungen gemacht hat. „Unsere vorherige Plattform ließ Ladestationen wochenlang ohne Benachrichtigung offline. Wir verloren über sechs Wochen Ladeeinnahmen, weil es keine Möglichkeit gab, Probleme aus der Ferne zu diagnostizieren oder zu beheben“, erklärt Marcia Degnan, CMCO bei EVerged. „Mit Ampeco können wir sofort erkennen, wenn Ladestationen ausfallen, und die meisten Probleme ohne kostspielige Vor-Ort-Einsätze beheben.“

Ampeco gibt an, dass 70 bis 80 Prozent aller Probleme über die Ferndiagnose und -fehlerbehebung gelöst werden können. Neben der Echtzeitüberwachung mit sofortigen Warnmeldungen sollen auch umfangreiche Analysen der Ladevorgänge, ein proaktiver Kundensupport und ausführliche Berichtstools möglich sein.

Ein erstes Projekt haben EVerged und Ampeco bereits in San Diego umgesetzt. Dabei geht es um insgesamt rund 4.000 Ladepunkte, die nach und nach an die Ampeco-Plattform angeschlossen werden sollen. Dabei geht es sowohl um AC- als auch DC-Lader und öffentliche wie private Anwendungsfälle.

2023 ist der deutsche Autobauer BMW über seine Investment-Tochter BMW i Ventures bei Ampeco eingestiegen. Seitdem ist Ampeco deutlich gewachsen und hat nicht nur bei einer weiteren Finanzierungsrunde im November 2024 rund 26 Millionen US-Dollar eingenommen, sondern inzwischen auch wichtige Partner wie etwa Hubject und E.ON Drive Infrastructure gewonnen.

einpresswire.com (Latitude-Kooperation), prnewswire.com, ampeco.com (beide EVerged-Kooperation)