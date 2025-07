Li Auto startet Vorverkauf des i8

Li Auto hat am vor einigen Tagen auf seinem Heimatmarkt den Vorverkauf des i8 gestartet. Bei dem Modell, das im Februar präsentiert wurde, handelt es sich um das erste vollelektrische SUV des Herstellers. Mit dem Sechssitzer, der mit seinen Proportionen an einen Van erinnert, möchte der chinesische Autobauer vor allem Familien ansprechen.

Vorbesteller mussten 5.000 Yuan anzahlen, was knapp 600 Euro entspricht. Kunden, die die Vorbestellung innerhalb von sieben Werktagen stornieren, bekommen das Geld zurück. Je nach Version rangieren die Preise zwischen 350.000 und 400.000 Yuan, was umgerechnet 41.500 bis 47.500 Euro entspricht. Der offizielle Marktstart erfolgt am 29. Juli und ab dem darauffolgenden Tag kann das Auto Probe gefahren werden. Die Auslieferungen sollen bereits im August beginnen.

Mit einer Länge von 5,09 Metern überragt der i8 das Tesla Model Y um 30 Zentimeter. Der Radstand fällt mit 3,05 Metern üppig aus, was im Innenraum für großzügige Platzverhältnisse sorgen soll. Selbst in der dritten Sitzreihe sollen die Passagiere üppige 87 Zentimeter Beinfreiheit haben.

Selbst als Chauffeur-Auto soll der Li i8 taugen. Und das liegt nicht nur am luftigen Innenraum und der serienmäßigen Zweikammer-Luftfederung, sondern auch an der Variabilität. Der rechte Sitz in der zweiten Reihe lässt sich um bis 145 Grad nach hinten umlegen, während es eine elektrisch verlängerte Beinauflage gibt, die einen maximalen Winkel von 78 Grad hat. In Reihe eins und zwei sind die Kopfstützen mit extra Kissen zusätzlich gepolstert. Gleichzeitig sorgt ein Panoramadach, das UV-Strahlen fast gänzlich fern halten soll, für eine angenehme Atmosphäre.

Bild: Li Auto Bild: Li Auto Bild: Li Auto Bild: Li Auto

Der Li i8 verfügt immer über einen elektrischen Allradantrieb mit jeweils einem E-Motor an den Antriebsachsen. Das vordere Aggregat stellt 150 kW zur Verfügung, während der Heckmotor 250 kW leistet. Unter dem Strich ergibt sich eine Systemleistung von 400 kW. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 180 km/h abgeregelt.

Li Auto bietet für das Familienauto zwei verschiedene NMC-Batterien an. Der kleinere Stromspeicher fasst 90,1 kWh, während die größere Version eine Kapazität von 97,8 kWh hat. Nach der chinesischen CLTC-Norm sollen sie Reichweiten von 670 oder 720 Kilometern bieten. Der Stromverbrauch auf 100 Kilometern beträgt 14,6 bis 14,8 kWh. Der i8 lädt im Idealfall mit 5C, an einer geeigneten Säule kann das SUV also in zehn Minuten genug Strom für 500 Kilometer zapfen.

Eine weitere Disziplin, in der der chinesische Crossover zwischen Van und SUV heraussticht, ist die Aerodynamik. Der cW-Wert liegt bei 0,218, während er beim Tesla Model Y 0,220 beträgt. Für europäische Sehgewohnheiten wirkt vor allem die Front ungewohnt. Die Hauptscheinwerfer sitzen tief in der Frontschürze, während es im oberen Bereich gar keine Leuchteinheiten gibt – nicht einmal für das Tagfahrlicht. Am Heck findet sich wie bei vielen Konkurrenten ein durchgehendes Leuchtband. Vorerst dürfte das Modell aber ohnehin nicht über die hiesigen Straßen rollen. Li Auto sieht Europa aktuell nicht als potenziellen Expansionsmarkt an.

carnewschina.com