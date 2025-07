Bis zu 6.000 Euro günstiger: Zero Motorcycles verlängert seine Rabattaktion

Die „Go Electric Initiative“ von Zero Motorcycles geht in die Verlängerung. Bis zum 31. September kommen Interessenten in den Genuss eines Preisnachlasses in Höhe von 5.000 Euro auf Motorräder aus den Modelljahren 2024, 2023 und 2022. Wer den Kaufvertrag noch bis Ende Juli unterzeichnet, kommt sogar 6.000 Euro günstiger weg. Im Visier hat das Unternehmen bei der Aktion vor allem Motorradfahrer, die schon länger mit einem Elektromotorrad liebäugeln, bisher aber von den höheren Preisen abgeschreckt wurden.

Die „Go Electric Initiative“ gilt auch in der Schweiz und Österreich. Kunden aus der Alpenrepublik kommen sogar noch günstiger weg. Die österreichische Regierung fördert den Kauf von Elektromotoren nämlich mit einer Prämie in Höhe von bis zu 2.300 Euro. Die Förderung kann ab September 2025 beantragt werden, gilt von diesem Zeitpunkt aus aber auch rückwirkend für die letzten sechs Monate.

Ursprünglich hatte der amerikanische Hersteller von Elektromotorrädern diese Rabattaktion Ende Januar 2023 ins Leben gerufen, um Restbestände des vorherigen Modelljahres von den Höfen der Händler zu bekommen. Scheinbar mit Erfolg, seitdem wurde sie bereits mehrfach verlängert. Zuletzt war sie bis zum 30. Juni 2025 befristet.

„In den letzten Monaten haben schon sehr viele die Gelegenheit genutzt, sich mit dem Go Electric Bonus eines unserer Bikes zu sichern. Einige Motorräder aus den letzten Modelljahren warten aber bei den Händlern noch auf Liebhaber, daher haben wir die Aktion noch bis zum Ende des Sommers verlängert. In jedem Fall gilt, dass so das Kostenargument eines hohen Anschaffungspreises nicht mehr relevant ist, da damit unsere elektrischen Bikes auf ähnlichem Niveau wie vergleichbare Motorräder mit Verbrennungsmotor rangieren“, meint Zeros Country Manager Ralf Czaplinski.

Zero Motorcycles wurde 2006 im kalifornischen Santa Cruz gegründet. Damit war der Marktführer auf dem Gebiet der Elektro-Motorräder schon von früh an mit dabei. Die Modellpalette ist sehr vielseitig – von Touren-Motorrädern über Naked Bikes und Offroad-Enduros ist so einiges dabei. Je nach Modell und Leistungsklasse reichen die Führerscheine der Klassen A1 über A2 bis hin zur offenen Klasse-A-Lizenz.

Quelle: Info per Mail, zeromotorcycles.com