DKV bindet MOVE-Ladepunkte in der Schweiz ein

Das Ladenetz von DKV Mobility hat kürzlich die Marke von einer Million Ladepunkten in Europa überschritten. Etwa 14.000 davon befinden sich in der Schweiz. Mit der neuen Roaming-Vereinbarung kommen nun 2.200 Ladepunkte von MOVE Mobility dazu – dabei handelt es sich vorrangig um DC-Ladepunkte. Laut der Mitteilung der DKV entfallen etwa 2.000 der 2.200 Ladepunkte in die Klassen der Schnell- oder Ultraschnellladepunkte mit einer Leistung von bis zu 150 kW. Die DKV will so ihren Kunden „eine noch größere Ladeabdeckung entlang wichtiger Verkehrsachsen“ bieten.

Rein technisch sind die Ladepunkte von MOVE Mobility über die Software-Plattform der DKV-Tochter Greenflux angebunden. Der in Amsterdam ansässige Charge Point Management System (CPMS)-Anbieter betreibt die Plattform, über die DKV Mobility Kunden ihre Elektrofahrzeuge laden können. GreenFlux hat kürzlich eine Kooperationsvereinbarung mit MOVE Mobility unterzeichnet.

„Die Kooperation mit MOVE Mobility ist ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem Weg, Elektromobilität für unsere Kunden europaweit einfach und effizient zugänglich zu machen“, sagt Sven Mehringer, Managing Director bei DKV Mobility verantwortlich für die Bereiche Energy & Vehicle Services. „Insbesondere die hohe Dichte an Schnellladepunkten im MOVE Mobility Netz ist ein echter Mehrwert für alle, die auf schnelle Ladezeiten angewiesen sind.“ Zum Erreichen der eine Million Ladepunkte hat Mehringer electrive ein ausführliches Interview gegeben – seine Aussagen zum weiteren Ausbau des Ladenetzes und den Ladepreisen können Sie hier nachlesen.

