Silence und PandaGo wollen 3.000 E-Roller für Lieferdienste bereitstellen

Bei dem Auftrag handelt es sich um das Modell Silence S01+ Plus, das von einem neun kW starken E-Motor angetrieben wird und maximal 110 km/h schnell fahren kann. Die Reichweite gibt der Hersteller mit bis zu 133 Kilometern an. Unter dem Fahrersitz befindet sich eine rund 40 kg schwere Batterie mit einem Energieinhalt von 5,6 kWh. Für den Tausch muss sie allerdings nicht getragen werden – sie lässt sich wie ein Trolley hinterherziehen.

Neben den E-Rollern ermöglicht Silence, die Elektrofahrzeugmarke von Acciona, auch exklusiv für PandaGo-Kunden den Zugang zu den über 160 Batterietausch-Stationen. An diesen soll eine leere gegen eine volle Batterie innerhalb von 30 Sekunden getauscht werden können. „Mit dem Netz von Batterietausch-Stationen von Silence entfallen die Wartezeiten beim Aufladen, die bisher zusätzliche Batterien oder stundenlange Standzeiten der Fahrzeuge erforderten, vollständig“, teilt PandaGo mit.

Einen weiteren Vorteil sieht das Unternehmen im Grad der Vernetzung: Die E-Roller funktionieren schlüssellos (Keyless), „sodass sie von Fahrern in verschiedenen Schichten gemeinsam genutzt werden können, ohne dass Schlüssel ausgehändigt werden müssen“. Die Verwaltung der Fahrzeuge erfolgt zentral über die PandaGo-Plattform und -App. Darüber lassen sich unter anderem der Echtzeit-Status der Fahrzeuge, die Routenplanung und der Einsatz der Flotte steuern.

Neben Silence und PandaGo sind auch M-Automoción und die Grupo El Motorista an dem Vorhaben beteiligt. Sie sollen ein Netz spezialisierter Werkstätten bereitstellen, um die technische Betreuung und Wartung der Flotten über ihre gesamte Lebensdauer sicherzustellen. Immerhin sollen die mehr als 3.000 E-Roller künftig in den Zweirad-Flotten von Lieferdiensten wie Glovo, Uber Eats und Just Eat in Spanien und Portugal eingesetzt werden. Einen Zeitplan für die Auslieferung nennt das Unternehmen nicht.

pandago.eco (auf Spanisch), acciona.com