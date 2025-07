BMW i Ventures investiert in Batterietechnologie-Startup Estes Energy

Ziel des Investments ist die Weiterentwicklung der modularen, chemieunabhängigen Batterieplattform von Estes Energy und der Aufbau von Fertigungskapazitäten in den USA. Das Unternehmen mit Sitz in San Francisco entwickelt und produziert Batterie- und Energiesysteme, die speziell für den Einsatz in anspruchsvollen kommerziellen und industriellen Anwendungen ausgelegt sind, zum Beispiel in Lkw, Bussen oder Schiffen. Sprich: Mit dem Pkw-Kerngeschäft von BMW hat Estes Energy zumindest bislang nichts zu tun.

Das Unternehmen verfolgt einen technologieoffenen Ansatz und setzt auf neue Materialien, moderne Produktionsmethoden sowie eine flexible Architektur für Hochvoltbatterien. Ein zentrales Unterscheidungsmerkmal von Estes ist die sogenannte „chemieunabhängige“ Plattform, die sowohl Lithium-Eisenphosphat- (LFP) als auch Nickel-Mangan-Kobalt- (NMC) Zellen unterstützt. Während die NMC-Variante für massensensitive Anwendungen über eine gravimetrische Energiedichte von über 220 Wh/kg und eine volumetrische Dichte von 380 Wh/L verfügt, adressiert die LFP-Variante vor allem kostensensitive Einsatzbereiche. Beide Systeme sind austauschbar und eignen sich für intensive Nutzungsszenarien, was eine flexible Integration in verschiedene Fahrzeugtypen und Maschinen ermöglicht. Beispielhaft nennt Estes auf seiner Website NMC-Konfigurationen für Lkw mit sechs Batteriemodulen und einer Gesamtkapazität je nach Leistung von 828 kWh oder 1,2 MWh.

BMW i Ventures sieht in der Technologie von Estes ein hohes Potenzial für die Zukunft der Elektromobilität. „Was Estes von anderen unterscheidet, ist nicht nur die einzigartige Technologie, sondern auch die Menschen“, sagt Baris Guzel, Partner bei BMW i Ventures. „Dieses Team hat sich in der Praxis bewährt und robuste Batteriesysteme mit hoher Dichte entwickelt, die auf Sicherheit und Skalierbarkeit in der Praxis ausgelegt sind. Es ist diese seltene Kombination aus fundiertem technischen Know-how, operativer Denkweise und Umsetzungsstärke. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit ihnen.“

Estes-CEO Dustin Grace ergänzt: „Wir beobachten, wie sich der Elektrifizierungsmarkt nach der ersten Wachstumswelle bei Pkw und Nutzfahrzeugen rasch auf die Bereiche Verteidigung, Luftfahrt, Schifffahrt, Schienenverkehr, Häfen, Bauwesen und Bergbau sowie auf neuartige Robotik- und Autonomieanwendungen ausweitet.“ Der Bedarf an Batteriesystemen der nächsten Generation steige rasant, so Dustin Grace weiter, „und diese Finanzierung versetzt uns in die Lage, diese Märkte mit der für ein nachhaltiges Wachstum erforderlichen Leistung, Wirtschaftlichkeit und nationalen Widerstandsfähigkeit zu bedienen.“

Mit dem neuen Kapital will Estes sein Entwicklungsteam erweitern, eine Pilotfertigung aufbauen und erste Batteriesysteme ab dem vierten Quartal 2025 an Kunden ausliefern. Langfristig soll die Innovationsstrategie von Estes nicht nur zu leistungsfähigeren Batterien führen, sondern auch die US-amerikanische Lieferkette stärken und zur industriellen Unabhängigkeit im Bereich der Elektromobilität beitragen.

