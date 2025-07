Am Wochenende beendet die Formel E mit zwei Rennen in London ihre elfte Saison seit dem ersten E-Prix in Peking – mit Oliver Rowland steht seit dem Rennwochenende in Berlin der Fahrer-Weltmeister bereits fest, bei den Teams kämpfen noch Nissan und Porsche um die WM-Krone. Zur Saison 2026/2027 steht der nächste Meilenstein der Formel E an, wenn die bis zu 600 kW starken Rennautos der Gen4 debütieren – die dann etwa bei der Beschleunigung schneller als Formel-1-Rennwagen sein sollen.

Während Hersteller und Fans wohl eher auf den Beginn der nächsten Saison im Dezember in Sao Paulo warten oder auf die Gen4-Rennwagen in einem Jahr, hat die Formel E selbst nun einen ganz anderen Meilenstein verkündet: Der Vertrag mit dem globalen Motorsport-Dachverband FIA und der Formula E Holdings Limited (mehrheitlich im Besitz von Liberty Global) wurde um 15 Jahre verlängert. Dieser langfristige Deal soll es dem Formel-E-Management ermöglichen, die „Wachstum zu beschleunigen, weitere Investitionen anzuziehen, ihre globale Wirkung zu vergrößern und den Weg für nachhaltige Innovationen im gesamten Automobilsektor zu ebnen“. Und der Vertrag verhindert auch die Entwicklung oder Gründung anderer Serien, die auf vollelektrischen Antrieb umstellen. Eine vollelektrische Formel 1 wird es also bis 2054 nicht geben.

„Nach den aktuellen Plänen wird die Formel E ihre ehrgeizige und schrittweise Entwicklungsstrategie für ihre Rennwagen fortsetzen und schnellere Höchstgeschwindigkeiten, eine bessere Beschleunigung, eine verbesserte Aerodynamik und eine verbesserte Reifenleistung bieten, um weiterhin einige der spannendsten und wettbewerbsintensivsten Rennen im weltweiten Motorsport zu veranstalten“, so die FIA. „Bis 2054 sollen die Rennwagen der Formel E die Leistung anderer Spitzenklassen im Einsitzerbereich erreichen oder übertreffen und gleichzeitig ihre zunehmende Relevanz für Verbraucher und den breiteren EV-Markt durch einen noch stärkeren Technologietransfer vom Rennsport auf die Straße unter Beweis stellen.“

„Die Vertragsverlängerung für die ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft ist ein fantastisches Ergebnis für den Sport und ein klarer Ausdruck unserer fortlaufenden Strategie bei der FIA, kommerzielle Partnerschaften zu stärken und langfristigen Wert in allen Bereichen des Motorsports zu schaffen“, sagt Mohammed Ben Sulayem, Präsident der FIA. Formel-E-CEO Jeff Dodds ergänzt: „Diese langfristige Verlängerung der Partnerschaft ermöglicht es uns, die Marke weiter auszubauen, in das Produkt zu investieren und einige der spannendsten Rennen zu liefern, für die wir bekannt sind. Mit nur 10 Jahren Erfahrung wird die Formel E bis 2054 und darüber hinaus einen wahrhaft transformativen Einfluss auf den weltweiten Motorsport haben.“

Quelle: Info per E-Mail