Audi-FAW startet in China den Vorverkauf des Q6L e-tron

Audis China-Geschäft macht aktuell Probleme. Der chinesische Markt ist einer der Hauptgründe dafür, dass der Gewinn der Ingolstädter im ersten Halbjahr 2025 im Vorjahresvergleich um ein Drittel zurückgegangen ist. Der neue Q6L e-tron, die Langversion des Oberklasse-SUV, ist eines der Modelle, in das der Hersteller im Reich der Mitte große Hoffnungen setzt. Sie streckt sich auf 4,88 Meter und ist somit rund 11 Zentimeter länger als die hiesige Variante.

Am 26. Juli hat die Marke den Vorverkauf gestartet. Die Preise beginnen bei 353.000 Yuan, oder umgerechnet circa 42.000 Euro. Der Q6L e-tron Sportback kostet mit seiner coupéartigen Dachlinie 373.000 Yuan, was in unserer Währung rund 45.000 Euro entspricht. Dessen Topversion namens „Pioneer Edition“ schlägt mit 403.000 Yuan, oder circa 48.500 Euro zu Buche. Im August sollen die ersten Autos an die Kundschaft ausgeliefert werden.

Diese exklusiv auf die Bedürfnisse des dortigen Publikums zugeschnittene Variante stellt die VW-Tochter im Rahmen eines Joint Ventures mit ihrem chinesischen Partner FAW in der im Nordosten Chinas gelegenen Metropole Changchun her. Seine Premiere feierte der Q6L e-tron bereits im Frühjahr 2024, der offizielle Marktstart erfolgt also über ein Jahr später.

Optional gibt es eine größere Batterie

Im Vergleich zum normalen Q6 e-tron fährt die Langversion optional mit einer 7 kWh größeren Lithium-Ionen-Batterie vor, die eine Bruttokapazität von 107 kWh hat und nach der dortigen CLTC-Norm über 700 Kilometer Reichweite ermöglicht. Wie der europäische Q6 e-tron basiert auch die China-Version auf der PPE-Plattform von Porsche und Audi.

Diese verfügt über eine 800-Volt-Architektur und ermöglicht so eine Ladeleistung von bis zu 270 kW. So kann in zehn Minuten genug Strom für 260 Kilometer nachgeladen werden. Die Erhöhung des Ladezustands von 10 auf 80 Prozent nimmt im Idealfall 25 Minuten in Anspruch. Der Q6L ist entweder als reiner Hecktriebler mit 255 kW oder mit einem elektrischen Allradantrieb und einer Systemleistung von 345 kW erhältlich.

Für chinesische Kunden haben autonome Fahrfunktionen und digitale Features einen besonders hohen Stellenwert. Deswegen sind die gehobenen Versionen des Q6L e-tron serienmäßig mit einer angepassten Version von Huaweis „Qiankun“-System ausgestattet.

cnevpost.com