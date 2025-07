Samsung erhält Milliardenauftrag von Tesla für die Lieferung von KI-Chips

Nach der Bestätigung des Vertrags stieg der Aktienkurs von Samsung um 3,5 %. Das Unternehmen hat sich zwar noch nicht zu dem Vertrag geäußert, doch dürfte dies ein wichtiger Schritt in Richtung der Kommerzialisierung von Logikchips für das Unternehmen sein. Sein Hauptkonkurrent TSMC hingegen kann kaum mit den Bestellungen Schritt halten und hält derzeit 67,6 % des globalen Chipmarktes, sodass dies eine willkommene Ergänzung für den Markt sein wird. Samsung ist derzeit der weltweit führende Hersteller von Speicherchips, liegt jedoch bei Logikchips hinter der Konkurrenz zurück.

Tesla arbeitet ebenfalls intensiv daran, sich im Bereich des autonomen Fahrens besser zu etablieren, wo es noch weit hinter Unternehmen wie Google-Schwester Waymo zurückliegt, das bereits eine vierstellige Anzahl von Robotaxis auf den Straßen hat und weitaus mehr Kilometer mit seinen autonomen Fahrzeugen zurückgelegt hat als Tesla. Uber und Baidu haben ihren autonomen Fahrdienst ebenfalls auf den Nahen Osten und Asien ausgeweitet.

„Samsung hat zugestimmt, Tesla bei der Maximierung der Produktionseffizienz zu unterstützen. Dies ist ein entscheidender Punkt, da ich mich persönlich dafür einsetzen werde, das Tempo der Fortschritte zu beschleunigen. Und die Fabrik liegt günstig, nicht weit von meinem Haus entfernt”, schrieb Musk auf seiner Social-Media-Plattform. In einem weiteren Beitrag fügte er hinzu: „Die Zahl von 16,5 Milliarden Dollar ist nur das absolute Minimum. Die tatsächliche Produktion dürfte um ein Vielfaches höher ausfallen.”

Samsung produziert bereits KI-Chips für Tesla, die derzeit in der vierten Generation sind. Der taiwanesische Konkurrent TSMC wird KI-Chips der fünften Generation für das US-Unternehmen produzieren. Laut Musk werden diese zunächst in Taiwan und dann in Arizona hergestellt. Tesla nutzt die KI-Chips, um seine Software für autonomes Fahren zu betreiben.

Erst im Oktober letzten Jahres hatte Samsung berichtet, dass es die Installation von Chipfertigungsanlagen in seinem Werk in Texas aufgrund fehlender Großkunden verzögern und den Betriebsstart auf 2026 verschieben werde. Damit dürfte sichergestellt sein, dass der neue Starttermin eingehalten wird.

Der Deal kommt kurz vor Bekanntgabe der nächstes Quartalszahlen von Samsung, bei der der Hersteller wahrscheinlich unter Druck stehen wird, die Lücke bei Logikchips zu seinen Konkurrenten zu schließen. Laut Reuters „prognostizierte Samsung Anfang dieses Monats einen Rückgang des Betriebsgewinns im zweiten Quartal um 56 %, was teilweise auf die steigenden Verluste seines Foundry-Geschäfts zurückzuführen ist“.

Ob der Deal von den anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und dem Rest der Welt beeinflusst wird, bleibt unklar. Die Europäische Union hat gerade eine Einigung über einen Basis-Zollsatz von 15 % mit den USA erzielt; allerdings könnte auch das Fehlen von Subventionen in den USA Einfluss darauf haben, wie und wo die Produktion stattfinden wird.

reuters.com, bloomberg.com