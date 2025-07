Arriva will 170 emissionsfreie Busse für Ost-Brabant beschaffen

Der neue Vertrag, der im Dezember 2026 in Kraft tritt, ermöglicht Investitionen in emissionsfreie Busse und wird zu einem verbesserten Service, neuen Routen und schnelleren Verbindungen in der gesamten Region führen. Zugleich wird Arriva für Fahrgäste des „Bravo“ genannten ÖPNV-Netzes in der Region ein vertrautes Gesicht bleiben. Der neue Vertrag sieht rund 650 Vollzeitkräfte an Standorten in ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Kaatsheuvel und Uden vor.

„Nach einer schwierigen Zeit rund um die Corona-Pandemie wächst unser öffentlicher Nahverkehr nun wieder richtig“, sagt Stijn Smeulders, Provinzvorstand für Mobilität. „Das ist erfreulich, denn wir brauchen dringend Busse, um Brabant in Bewegung zu halten. Mit der zusätzlichen Bereitstellung von schnellen und direkten Bussen machen wir im Rahmen der neuen Konzession den ersten Schritt in Richtung Bus Rapid Transit.“ Bus Rapid Transit steht für eine Form des hochwertigen öffentlichen Nahverkehrs, der schnelle, bequeme und häufige Busverbindungen bietet und oft eigene Busspuren nutzt.

Im Rahmen der Vertragsverlängerung soll Arriva die Taktfrequenz der Busse um 15 Prozent erhöhen, bestehende Strecken verbessern und schnellere, direktere Verbindungen für die Fahrgäste einführen. Außerdem werden damit erhebliche Investitionen in die Flotte ermöglicht, da 170 neue emissionsfreie Busse die derzeitige Diesel-Flotte ersetzen sollen.

Ob es sich dabei um Elektrobusse und/oder Brennstoffzellenbusse handeln wird, ist noch unbekannt. Zuletzt hatte Arriva aber für seine neue ÖPNV-Konzession in der Nachbarregion West-Brabant, die ebenfalls zum Bravo-Netz gehört, ausschließlich auf Elektrobusse gesetzt und 157 Exemplare beim niederländischen Hersteller VDL sowie 30 Einheiten beim polnischen Hersteller Solaris bestellt. Der Vertrag in West-Brabant läuft separat und hat einen Wert von 900 Millionen Euro.

Anne Hettinga, Geschäftsführerin von Arriva Netherlands und Mitglied des Arriva Group Executive Committee, sagt zum Deal ist Ost-Brabant: „Diese neue Vertragsverlängerung ist ein weiterer Schub für die ehrgeizige langfristige Wachstumsstrategie von Arriva. Sie stärkt unsere starke Marktposition in den Niederlanden und zeigt das anhaltende Vertrauen der lokalen Verkehrsbehörden in unsere Fähigkeit, einen Mehrwert für die Fahrgäste zu schaffen.“

