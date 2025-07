CATL-Batteriesystem versorgt chinesisches Ausflugsschiff mit Strom

Das Yujian 77 genannte Elektroschiff ist 49 Meter lang und 14,5 Meter breit, hat eine Passagierkapazität von 358 Personen und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h. Sie wurde gemeinsam mit CATL entwickelt und wird mit dem Schiffsbatteriesystem des Unternehmens betrieben. Das Schiff verfügt über eine Gesamtbatteriekapazität von 3.918 kWh, was eine Reichweite von 100 Kilometern pro Ladung ermöglicht.

Das Batteriesystem basiert auf der Cell-To-Pack-Technologie (CTP) von CATL und verfügt über ein integriertes Combined Charging System (CCS). Das Paket bietet eine Energiedichte von 140 Wh/kg und verfügt über die No Propagation (NP)-Sicherheitstechnologie, die die Ausbreitung von thermischem Durchgehen auf Zellebene verhindern soll.

Das System wurde von mehreren Klassifikationsgesellschaften zertifiziert, darunter Bureau Veritas (BV), American Bureau of Shipping (ABS) und Det Norske Veritas (DNV). Laut CATL erfüllt das System die Schutzart IP68 und hat 1.296 Stunden Salzsprühtests bestanden.

Das Schiff soll den Kraftstoffverbrauch um etwa 250 Tonnen und die Kohlendioxidemissionen um über 400 Tonnen pro Jahr reduzieren. Diese Zahlen entsprechen der geschätzten Kohlenstoffbindung von mehr als 20.000 Bäumen pro Jahr. Informationen zum Antrieb des Elektro-Schiffs liegen leider bislang nicht vor.

CATL ist nach wie vor der größte Anbieter von Antriebsbatterien für Elektroautos. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 hielt der Batteriehersteller laut der China Automotive Battery Innovation Alliance (CABIA) einen Marktanteil von 43,05 Prozent in China. Dort installierte CATL in den letzten sechs Monaten insgesamt 128,6 GWh.

cnevpost.com, autonews.gasgoo.com