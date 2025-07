Honda präsentiert Elektro-Kei-Car N-ONE e: für Japan

Honda gibt an, dass der N-ONE e: nach dem N-VAN e: sein zweites Elektro-Kei-Car ist – der Hersteller weist selbst darauf hin, dass das neue Modell technisch mit dem Nutzfahrzeugvariante verwandt ist. Unter Kei-Car versteht man einen Kleinstwagen mit maximal 3,40 Meter Länge und 1,48 Meter Breite, dessen Motorleistung zudem begrenzt ist. Diese Fahrzeuge erfreuen sich in Japan großer Beliebtheit, da sie steuerliche und parkplatzbezogene Vorteile bieten.

Das Unternehmen hat noch keine Details zum Antriebsstrang und zum Akku des N-ONE e: veröffentlicht, aber eine WLTC-Reichweite von über 270 Kilometern bestätigt. Das sind 25 Kilometer mehr als beim N-VAN e:. Zum Vergleich: Der N-VAN e: bietet Motoren mit 39 kW/162 Nm und 47 kW/162 Nm sowie einen 29,6-kWh-Akku.

Der N-ONE e: verfügt über zwei Ladeanschlüsse, die sich beide vorne befinden, um das Einparken an Ladestationen zu erleichtern. Der rechte Ladeanschluss unterstützt AC-Ladepunkte, der linke ermöglicht Schnellladen. Der N-ONE e: unterstützt auch bidirektionales Laden per Vehicle-to-Home (V2H), sodass Kunden ihn bei Stromausfällen als Notstromquelle nutzen können.

Wie das Außendesign zeigt, hat Honda den N-ONE e: vom N-ONE mit konventionellem Antrieb abgeleitet. Abgesehen von der ähnlichen kastenförmigen Form hat das Elektromodell jedoch einen futuristischeren und charmanteren Charakter. Die sogenannte Clamshell-Motorhaube, die abgeflachte Oberseite der runden Scheinwerfer und die breite, aufrechte Frontpartie verleihen ihm ein selbstbewussteres Aussehen, während die 14-Zoll-Leichtmetallräder mit sechs Speichen und die klaren LED-Rückleuchten für ein funkigeres Design sorgen.

Auch im Innenraum präsentiert sich der N-ONE e: deutlich hochwertiger als sein Vorbild. Der Elektro-Kei-Car verfügt über ein elegantes, neues Armaturenbrett mit einem einheitlicheren Erscheinungsbild, ein Zwei-Speichen-Lenkrad, eine übersichtlichere Mittelkonsole mit Druckknopf-Gangwahl und ein digitales Kombiinstrument. Honda wird ihn in den Ausstattungsvarianten G und L anbieten und letztere mit einem 9-Zoll-Touchscreen-Infotainmentsystem mit Satellitennavigation ausstatten.

Honda plant, den N-ONE e: im Herbst in Japan auf den Markt zu bringen, und gibt an, dass das neue Elektrofahrzeug für eine Subvention in Höhe von 574.000 Yen (ca. 3.300 Euro) in Frage kommt. Das Unternehmen hat zwar das Super EV Concept in Großbritannien vorgestellt, aber noch nicht bekannt gegeben, ob es plant, die Serienversion auf ausländischen Märkten zu verkaufen.

global.honda, global.honda (beide auf Japanisch), car.watch.impress.co.jp (weitere Bilder)

Dieser Artikel von Sagar Parikh ist zuerst auf unserer englischsprachigen Seite electrive.com erschienen.