Morelle entwickelt E-Bike mit Schnellladefunktion

Morelle schreibt, dass der Erfolg bei der Entwicklung eines schnell aufladbaren E-Bikes auf der Verwendung fortschrittlicher Materialien in Verbindung mit Machine Learning beruht. Wie das Unternehmen erläutert, standen die Möglichkeit des Schnellladens und ein zuverlässiger Lebenszyklus der Batterie bei der Entwicklung im Vordergrund.

„Unsere Technologie ist sehr langlebig und ermöglicht das Schnellladen in jedem Zyklus für über 1.000 Zyklen – aber wir wollen sie noch verbessern. Wir haben ein proprietäres maschinelles Lernmodell entwickelt, das den Zustand der Batterie ständig aus der Ferne überwacht und die Lebensdauer der Batterie auf der Grundlage individueller Nutzungsprofile dynamisch verbessert.“

Was die Verwendung von Materialien angeht, basiert die Batterie von Morelle auf einer Anode auf Siliziumbasis, im Gegensatz zu den in der Branche üblichen Anoden auf Graphitbasis. Auf seiner Website beschreibt Morelle die Batterien wie folgt: „Unsere Zellen sind einzigartig in ihrer Fähigkeit, gleichzeitig hohe Leistung, hohe Energie und hohe Ladegeschwindigkeiten zu bieten, ohne die Lebensdauer zu beeinträchtigen.“

Die tatsächliche Ladekapazität der Batterien liegt bei 1000–1200 W oder über 1500 W (oder Level M2 und Level M3, wie das Unternehmen die Stufen beschreibt). Darüber hinaus sind die Batterien mit Level-2-EV-Ladestationen kompatibel. Die übrigen Spezifikationen des E-Bikes wurden noch nicht veröffentlicht, jedoch gibt Morelle an, dass ein Motor mit hohem Drehmoment dazu beitragen wird, ein geringes Gewicht zu halten und gleichzeitig eine Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h mit Tretunterstützung zu erreichen.

Morelle wurde vom Batteriewissenschaftler Kevin Hays zusammen mit dem Tech-Entwickler Michael Sinkula gegründet, die zuvor gemeinsam bei Ionblox gearbeitet hatten, einem Unternehmen, das Batterien für elektrische VTOL-Flugzeuge entwickelt. Anschließend holten sie den renommierten Fahrradkonstrukteur Gary Fisher an Bord, der heute Chefkonstrukteur bei Morelle ist.

Zum Entwicklungsprozess und den Designentscheidungen für ihr E-Bike erklärte Kevin Hays: „Wir wollten die Batterie so weit verkleinern, dass man nicht mehr all diese überschüssige Batterieleistung mit sich herumtragen muss. Wir wollten, dass sich das Fahrrad mehr wie ein Fahrrad und weniger wie ein E-Bike anfühlt. Wenn man sich Gedanken über Reichweite und Ladezeiten macht, baut man am Ende große Batterien in das Fahrrad ein, aber das macht das Fahrrad schwer und unhandlich.“

Michael Sinkula fügte hinzu, dass sich ihr Designprozess nicht nur auf die Anwendungen von Fahrrädern beschränkte: „Was die Leistung angeht, ist die Art von Batteriepack, die wir in das E-Bike einbauen, fast identisch mit dem, was für unbemannte Robotik erforderlich ist. [Hersteller humanoider Roboter] sind ebenfalls durch Volumen- und Gewichtsbeschränkungen eingeschränkt, daher ist auch die Energiedichte ein wichtiger Faktor“, zitiert Forbes den Mitbegründer.

Morelle plant, die Auslieferung des E-Bikes im ersten Quartal 2026 zu starten, wobei die Preise voraussichtlich bei etwa 3.000 US-Dollar beginnen werden. Interessierte Kunden können bereits jetzt eine rückerstattungsfähige Reservierung in Höhe von 50 US-Dollar vornehmen.

