WeRide und Uber erhalten Erlaubnis für Robotaxi-Service in Saudi-Arabien

Uber und WeRide kooperieren bereits in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei Robotaxis, haben einen entsprechenden Service bereits in Abu Dhabi gelauncht und wollen bald auch in Dubai durchstarten. Bereits im Mai gaben beide Partner bekannt, die Kooperation auf weltweit 15 weitere Städte ausdehnen zu wollen, darunter auch welche in Europa. Eine Kooperation in China und den USA schließen die Partner hingegen bislang aus.

Nun also kommt das Nachbarland Saudi-Arabien als zweiter Markt dieser Partnerschaft hinzu. Mit der nun von den Behörden erhaltenen Genehmigung ist WeRide berechtigt, ein Geschäft mit autonomen Fahrzeugen zu betreiben und Robotaxis landesweit in Saudi-Arabien einzusetzen, beginnend mit dem Pilotbetrieb in Riad zusammen mit Uber und dem lokalen Partner Ai Driver.

Der Pilotbetrieb in Riad ist bereits vor wenigen Tagen gestartet. Zum Einsatz kommt dort das von WeRide selbst entwickelte Modell GXR, ein im Oktober 2024 vorgestellter Van, der auf der Plattform SuperVAN der Geely-Nutzfahrzeugmarke Farizon basiert. Der GXR ist mit der Sensor Suite 5.6 der nächsten Generation von WeRide ausgestattet, die über 20 Sensoren umfasst, darunter LiDAR-Sensoren, hochauflösende hochdynamische Kameras und ein hochpräzises RTK-Trägheitsnavigationssystem. Die Sensor Suite 5.6 ermöglicht dem GXR laut WeRide eine 360°-Wahrnehmung ohne tote Winkel und eine Frontdetektion von 200 Metern, wodurch auch extreme Szenarien wie hohe Dynamik und schlechte Lichtverhältnisse abgedeckt werden.

Der aktuelle Testbetrieb umfasst den König-Khalid-International-Flughafen und mehrere wichtige Standorte in ganz Riad, darunter wichtige Autobahnen und ausgewählte Ziele im Stadtzentrum. Ein vollwertiger kommerzieller Robotaxi-Dienst soll bis Ende 2025 eingeführt werden. Die Robotaxis sollen dann direkt über die App von Uber bestellt werden können.

Erste Robotaxi-Genehmigung des Landes

WeRide ist nach eigenen Angaben das erste Unternehmen, das den regulatorischen Genehmigunsprozess der Transport General Authority (TGA) für autonome Fahrzeugpilotprojekte in Saudi-Arabien durchlaufen hat. Das Verfahren umfasst strenge Tests, Bewertungen und Technologievalidierungen, um die Genehmigung für das autonome Fahren von Robotaxis zu erhalten und höchste Standards in Bezug auf Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.

„Diese Genehmigung ist ein wichtiger Schritt für unsere globale Expansion, da sie uns ermöglicht, Robotaxi-Dienste auszuweiten und neue Geschäftsmöglichkeiten in Saudi-Arabien zu erschließen. Sie fördert den großflächigen Einsatz, erschließt neue Einnahmequellen und bekräftigt unser Engagement, autonome Mobilität weltweit zu verwirklichen“, sagte Jennifer Li, CFO und Leiterin der internationalen Abteilung bei WeRide.

Zulassung in sechs Ländern

WeRide gibt an, dass es das erste und einzige Technologieunternehmen sei, dessen Produkte in sechs Märkten eine Zulassung für autonomes Fahren erhalten haben: China, Frankreich, Saudi-Arabien, Singapur, die Vereinigten Arabischen Emirate und die USA. Die Tests in Frankreich erfolgen zusammen mit Renault.

Uber kooperiert beim autonomen Fahren nicht exklusiv mit WeRide, sondern hat weitere Partner: In den US-Städten Phoenix und Austin können bereits die autonomen Fahrzeuge von Google-Schwester Waymo über die Uber-App gebucht werden sowie künftig auch in Atlanta. Im April gab Uber zudem eine Kooperation mit Volkswagen bekannt: Der Fahrdienst-Vermittler und VW wollen in den USA in den nächsten zehn Jahren eine Flotte von Tausenden Robotaxis auf die Straßen bringen. Zum Einsatz kommen soll dabei Volkswagens elektrischer Kleinbus ID. Buzz AD. Wenige Tage später wurden dann auch Partnerschaften mit May Mobility und Momenta bekannt. Und auch mit dem chinesischen WeRide-Konkurrenten Pony.ai will Uber kooperieren, und zwar ebenfalls im Nahen Osten.

