EVgo sichert sich 225 Mio. Dollar für Ausbau seines US-Schnellladenetzes

Die Kreditlinie eines Bankenkonsortiums rund um die japanische Großbank SMBC beinhaltet eine Option zur Aufstockung des Gesamtbetrags auf 300 Millionen US-Dollar. Die Finanzierungsstruktur ermöglicht es EVgo auch, Ladestationen einzubeziehen, die nicht unter seine bestehenden Kreditvereinbarungen fallen.

„Diese Kreditlinie wird uns zusätzliches kostengünstiges Kapital zur Verfügung stellen, damit wir unseren Infrastrukturausbau vorantreiben können, was letztendlich den Fahrern von Elektrofahrzeugen mehr Schnellladeoptionen bieten wird“, ergänzt Badar Khan, CEO von EVgo. „Als erste ihrer Art in den Vereinigten Staaten spiegelt die Kreditlinie das anhaltende und wachsende Vertrauen der Finanzmärkte sowohl in die Führungsposition von EVgo als auch in die Zukunft der EV-Ladeindustrie wider.“

„Diese bahnbrechende Finanzierungstransaktion schafft einen Präzedenzfall für den Ausbau der Hochleistungs-Ladeinfrastruktur durch die Nutzung von Fremdkapital“, ergänzt Francine Sullivan, Chief Legal Officer und EVP Corporate Development bei EVgo. „Diese überwältigende Unterstützung durch den globalen Projektfinanzierungsmarkt markiert einen weiteren Meilenstein in EVgos Plan, den Wert unseres Unternehmens mit unseren wachsenden, branchenführenden Schnellladelösungen zu steigern.“

Die Expansionsstrategie von EVgo zielt auf eine größere geografische Abdeckung und Kapazität ab, wobei der Schwerpunkt auf der Elektrifizierung von Flotten und skalierbaren Schnellladelösungen liegt. Das Unternehmen berichtet, dass seine operative und finanzielle Leistung das Vertrauen der Investoren gestärkt und den Zugang zu strukturierten Projektfinanzierungen ermöglicht hat. EVgo plant, während seiner für den 5. August geplanten Telefonkonferenz zum Ergebnis des zweiten Quartals 2025 weitere Informationen zur Einführung der über die Kreditlinie finanzierten Ladeinfrastruktur bekannt zu geben.

Ende letzten Jahres gab EVgo den Abschluss einer garantierten Kreditlinie in Höhe von 1,25 Milliarden US-Dollar durch das Loan Programs Office (LPO) des US-Energieministeriums (DOE) bekannt. Das Geld wird für die Einrichtung von 7.500 öffentlichen Ladepunkten in den gesamten USA verwendet. Der US-Betreiber erhielt die erste Rate des Kredits zu Beginn des Jahres.

EVgo zählt zu den größeren Ladeanbietern der USA. Das Unternehmen kooperiert u.a. mit General Motors sowie den Autohof-Ketten Pilot und Flying J. Aktuell betreibt das Unternehmen 1.100 öffentliche Ladepunkte in Eigenregie. Im Joint Venture mit General Motors waren es vergangenen Dezember bereits 2.000 weitere öffentliche Ladepunkte mit dem Ziel, bald auf 2.850 Ladepunkte zu kommen.

