3.200 kW Gesamtleistung: Ladepark mit 40 DC-Säulen im Herzen von Madrid eröffnet

In Madrid wurde am 24. Juli einer der größten Ladeparks des Landes eröffnet, der von der Stadt selbst initiiert wurde und kombiniert auf eine Leistung von 3.200 kW kommt. Von den insgesamt 40 Ladepunkten werden 22 im Rahmen einer Kooperation zwischen BP Pulse und dem spanischen Energieunternehmen Iberdrola betrieben, das sich auf erneuerbare Energie und besonders auf die Windkraft spezialisiert hat. Auch deshalb soll an dem Standort ausschließlich Ökostrom zum Einsatz kommen.

Die restlichen 18 Ladesäulen an dem Standort gehören zu Teslas Supercharger-Netzwerk. Zwei 1.600-kW-Trafos versorgen den Hub mit Strom. So soll auch bei einer hohen Auslastung eine konstante Ladeleistung gewährleistet werden.

Bei den Säulen von BP Pulse und Iberdrola handelt es sich um auf Ultra-Fast-Charging ausgelegte DC-Lader, deren maximaler Output zwischen 175 und 350 kW rangiert. Bei einem Porsche Taycan, der bekanntermaßen auf einer 800-Volt-Architektur basiert, kann der Ladestand der Batterie so innerhalb von nur 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent gebracht werden. Das Beispiel wurde nicht zufällig gewählt: Neben der Stadt Madrid, Iberdrola und BP Pulse ist unter anderem auch Porsche Iberica, die für den dortigen Vertrieb zuständige Tochtergesellschaft des Stuttgarter Autobauers, an dem Projekt beteiligt.

Der Ladepark befindet sich im zentral gelegenen Regierungsviertel, genauer gesagt in der Nähe des Parkplatzes und Bahnhofs „Nuevos Ministerios“. Die „Paseo de la Castellana“, eine der wichtigsten Hauptstraßen Madrids, liegt quasi direkt vor der Tür. Nicht nur die Bevölkerung selbst soll von den neuen Lademöglichkeiten profitieren, sondern auch Besucher aus dem Ausland. Die Gegend ist nämlich auch bei Touristen sehr beliebt.

An dem Standort befinden sich schon seit mehreren Jahren Lademöglichkeiten für Elektroautos – vor vier Jahren waren dort aber nur zwei 50 kW-Lader installiert, der Hub wurde also massiv ausgebaut. Gleichzeitig wurde nach den Angaben der Betreiber auch die Beleuchtung und die Sicherheit allgemein verbessert. Ein neuer Personenaufzug und eine Kennzeichenerkennung sollen die Ein- und Ausfahrt erleichtern.

Der Ausbau der spanischen Ladeinfrastruktur schreitet voran, besonders in der Metropolregion Madrid. In der Vorstadt Leganés hat Iberdrola erst im Juni einen noch größeren Ladepark eröffnet.

ftnnews.com, movilidadelectrica.com