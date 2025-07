Dachser erhält weitere eActros 600

Die Übergabe der sieben von insgesamt 15 bestellten eActros 600 fand kürzlich am Werk Wörth am Rhein statt, wie Daimler Truck jetzt mitteilt. Die Fahrzeuge seien „Teil des Transformationsprozesses hin zu einer nachhaltigeren Logistik bei Dachser“ und werden künftig an den Standorten Hamburg, Karlsruhe, Dortmund und Freiburg im Fernverkehr im Stückgutnetzwerk des Logistikdienstleisters eingesetzt. Die acht weiteren Fahrzeuge sollen in den kommenden Monaten an Dachser-Standorte sowie Servicepartner ausgeliefert werden.

Konkrete Strecken zwischen den Standorten, die mit den E-Lkw bedient werden sollen, nennt Daimler Truck in der Mitteilung nicht. Ihr Einsatz erfolgt auch nicht mehr als Bestandteil von Pilotprojekten oder isolierten Testläufen, sondern im Regelbetrieb von Dachser. Die Spedition verfügt über reichlich Erfahrung mit E-Lkw, seit zehn Jahren werden elektrisch betriebene Fahrzeuge unterschiedlichster Gewichtsklassen im Lieferverkehr eingesetzt – zunächst auf der letzten Meile, doch mittlerweile auch für Strecken über 500 Kilometer.

Insgesamt sind schon jetzt über 140 E-Lkw für Dachser an verschiedenen Standorten in Europa unterwegs, auch schwere Elektro-Lkw für den Fernverkehr. Im Februar hatte der Logistiker etwa zwölf vollelektrische E-Lkw des Typs MAN eTGX in Dienst gestellt. Und auch mit dem eActros 600 hat man im Dachser-Konzern schon reichlich Erfahrungen gesammelt: Die Tochter Brummer Logistik, ein großer Transportakteur im deutsch-österreichischen Food-Logistikmarkt, hat seit dem vergangenen Jahr ein Dutzend eActros 600 in der Flotte. Bei Brummer sind die eActros 600 auf der Mittelstrecke unterwegs, also mit bis zu 600 Kilometern je Umlauf – es sind also Ladestopps auf der Route nötig.

Der eActros 600 ist der elektrische Fernverkehrs-Lkw von Daimler Truck und wird seit November 2024 in Wörth in Serie gebaut. Das Fahrzeug verfügt über eine 621 kWh große Batterie (daher die Modellbezeichnung 600) – mit robusten LFP-Zellen von CATL. Mit dieser Batteriegröße und der eigens entwickelten E-Antriebsachse mit hoher Effizienz liegt die Reichweite auch bei voller Beladung bei bis zu 500 Kilometern ohne Zwischenladen. Je nach Fahrweise und Strecke könne sie auch „deutlich übertroffen werden“, so Daimler Truck. Mit einer Zwischenladung während der gesetzlich vorgeschriebenen Fahrerpausen sollen sogar „weit über 1.000 Kilometer“ am Tag möglich sein.

Die sieben nun übergebenen eActros 600 sind direkt bei Dachser im Einsatz, nicht bei Brummer – daher spricht Daimler Truck auch von den „ersten“ eActros 600 für den großen Logistiker. „Die Übergabe der ersten eActros 600 an Dachser ist ein bedeutender Schritt auf unserem gemeinsamen Weg zu einer emissionsfreien Logistik“, sagt etwa Winfried Sorg, Centerleiter Nutzfahrzeugzentrum Mercedes-Benz Neu-Ulm. „Mit der Integration der eActros 600 in den Regelbetrieb setzt Dachser ein starkes Zeichen für nachhaltigere Transportlösungen und unterstreicht seine Rolle als Impulsgeber für den Wandel zur emissionsfreien Logistik in Europa.“

Alexander Tonn, Chief Operations Officer (COO) Road Logistics bei Dachser, ergänzt: „E-Lkw verstärkt auch auf der Langstrecke einzusetzen, ist ein Schwerpunkt für uns. Wir treiben den Praxiseinsatz von Lkw mit Null-Emissions-Antrieben weiter konsequent voran, und der eActros 600 ist dafür ein weiterer wichtiger Baustein.“

daimlertruck.com