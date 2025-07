Genesis holt neuen Europa-Chef von BMW

Peter Kronschnabl leitet künftig das Geschäft der koreanischen Premium-Automobilmarke vom europäischen Hauptsitz in Frankfurt am Main aus, wie Genesis mitteilt. Kronschnabl wird die Genesis-Geschäfte ab kommender Woche vom europäischen Hauptsitz in Frankfurt am Main aus leiten. Er übernimmt damit von Xavier Martinet, der sich wieder auf seine Funktion als Präsident und CEO von Hyundai Motor Europe in Offenbach konzentrieren kann. Martinet hatte als Übergangslösung in Personalunion auch die Europa-Geschäfte von Genesis übernommen, als Lawrence Hamilton im vergangenen Jahr von Genesis zu Lucid gewechselt war.

Kronschnabl kommt von der BMW Group zu den Koreanern. Der Manager verfügt über mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in der Automobilindustrie – und das in diversen Führungspositionen im Marketing, Vertrieb und Geschäftsentwicklung. Zuletzt hat er seit 2021 für BMW als Vice President of Market Development and Special Sales die Schwellenmärkte verantwortet.

Mit seiner umfassenden Expertise speziell für Premium-Automobilmarken, seiner Führungskompetenz und seinem strategischen Denkansatz ist Peter Kronschnabl die perfekte Wahl, um Genesis in die nächste Wachstumsphase auf dem europäischen Markt zu führen“, sagt Martinet. „Sein Fachwissen im Bereich Marktentwicklung ist für uns ein entscheidender Faktor, wenn wir mit Genesis im nächsten Jahr in mehreren europäischen Ländern starten.“

Kronschabl selbst bezeichnet Genesis als „spannende Marke mit einem soliden Fundament“. „Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dem unverwechselbaren koreanischen Spirit, unserem designorientierten Ansatz und der hochwertigen elektrifizierten Modellpalette den wachsenden Erfolg, den wir bereits in Korea und den USA verzeichnen, in Europa wiederholen können“, so der neue Europa-Chef. „Die kommenden Produkte – allen voran die Magma und Hybrid-Modelle sowie das Magma Racing Motosportprogramm – bieten großartige Möglichkeiten, damit Genesis in Europa den nächsten Schritt vollziehen kann.“

