SK On und SK Enmove fusionieren im Zuge der Elektrifizierung

SK Innovation will mit der Fusion beider Gesellschaften seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Elektrifizierungsmarkt stärken. Die Vorstände aller drei Unternehmen haben den Fusionsplan am 30. Juli genehmigt, wobei das fusionierte Unternehmen am 1. November 2025 an den Start gehen soll.

Die gestärkte Finanzlage von SK On und der Zugang zu den breiteren industriellen Kapazitäten von SK Enmove sollen das künftige Wachstum in Schlüsselbereichen wie Hochleistungs-EV-Batterien, fortschrittlichem Wärmemanagement und globalen Energiespeicherlösungen unterstützen.

Die Fusion folgt auf frühere Konsolidierungsbemühungen innerhalb des Energieportfolios von SK Innovation, darunter die Integration von SK E&S und LNG-Aktivitäten in das Kerngeschäft mit Erdöl und Batterien. Infolgedessen baut das Unternehmen eine vertikal integrierte Energiestruktur auf, die darauf abzielt, das nachhaltige Wachstum der Elektrifizierung in Schlüsselmärkten zu unterstützen.

Synergien bei Batterien und Speichersystemen

Nach Angaben des Unternehmens wird die Fusion von SK On und SK Enmove Synergien in den Kernsegmenten EV-Batterien und Energiespeichersysteme (ESS) von SK On erschließen, indem Kundenstämme zusammengeführt, Cross-Selling-Möglichkeiten geschaffen und neue Paketlösungen wie integrierte Kühl- und Batterietechnologien unterstützt werden.

„Mit den erwarteten Synergien aus der Fusion, einschließlich der Integration der technologischen und geschäftlichen Kompetenzen beider Unternehmen, erwarten wir eine höhere Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt“, sagte Lee Seok-hee, CEO von SK On.

Die beiden Tochtergesellschaften haben bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet. So stellte SK On beispielsweise Anfang dieses Jahres auf einer Messe in Seoul seine neuesten Technologien im Bereich Batteriesicherheit vor. Dazu gehörte auch die Immersionskühlungstechnologie, die aus der Zusammenarbeit zwischen SK On und SK Enmove hervorgegangen ist.

Sofortige Kapitalzuführung

Das neu fusionierte Unternehmen soll die Finanzstruktur von SK On durch eine sofortige Kapitalzuführung in Höhe von 1,7 Billionen Won (rund 1 Milliarde Euro) und einen geschätzten EBITDA-Anstieg von 800 Milliarden Won (502 Millionen Euro) im Jahr 2025 stärken. SK Innovation geht davon aus, dass die kumulierten Geschäftssynergien bis 2030 zu einem zusätzlichen EBITDA von über 200 Milliarden Won (125,6 Millionen Euro) beitragen werden.

Die Fusion ist Teil einer umfassenderen Neuausrichtung des Geschäfts- und Finanzportfolios von SK Innovation, die durch eine Kapitalerhöhung von 8 Billionen Won (rund 5 Milliarden Euro) unterstützt wird. Dazu gehören 2 Billionen Won (1,26 Milliarden Euro), die SK Innovation durch Zuteilung an Dritte aufgebracht hat, 2 Billionen Won von SK On und 300 Milliarden Won (188 Millionen Euro) von SK IE Technology (SKIET), ergänzt durch 700 Milliarden Won (439,5 Millionen Euro) in Form von ewigen Anleihen. Das Unternehmen plant außerdem, bis Jahresende weitere 3 Billionen Won (1,9 Milliarden Euro) aufzubringen.

Das strategische Ziel von SK Innovation ist es, bis 2030 ein EBITDA von 20 Billionen Won (12,6 Millarden Euro) zu erreichen und gleichzeitig die Nettoverschuldung unter diesem Wert zu halten. Der geschäftsführende Präsident Jang Yong-ho erklärte: „Durch diese zweigleisige Neuausrichtung des Geschäfts- und Finanzportfolios wollen wir das EBITDA verbessern und die Nettoverschuldung reduzieren, um eine erstklassige finanzielle Stabilität im Inland zu erreichen.“

Die Umstrukturierung umfasst Maßnahmen zur Vermögensoptimierung im Wert von über 1,5 Billionen Won (942 Millionen Euro) im Jahr 2025, vor allem durch die Veräußerung von Nicht-Kernvermögenswerten. Darüber hinaus hat SK Innovation zugestimmt, alle von Finanzinvestoren gehaltenen wandelbaren Vorzugsaktien von SK On für 3,588 Billionen Won (2,25 Milliarden Euro) zurückzukaufen, um seine Kontrolle über die EV-Batterie-Tochtergesellschaft weiter zu festigen.

skinnonews.com