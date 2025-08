Volle Power vs. clevere Planung: Wie lädt man Elektro-Flotten richtig?

++ Diesen Pod finden Sie auch bei Spotify, Apple, Amazon Music und YouTube. ++

Das Herzstück des ChargeBIG-Systems ist ein zentrales Lastmanagement, das für bis zu 100 Ladepunkte konzipiert ist. Statt jede Wallbox mit eigener „Intelligenz“ auszustatten, sitzen Steuerung und Kommunikation gebündelt in einer zentralen Leistungseinheit. Das reduziert Kosten, vereinfacht die Installation und erhöht die Betriebssicherheit.

„Wir führen die Intelligenz zusammen und machen die Boxen am Parkplatz so einfach wie möglich“, so Matthias Kreimeier, CEO von MAHLE ChargeBIG.