ABB verkauft Mehrheit am chinesischen Ladespezialisten Chargedot

ABB hatte die Übernahme der Mehrheit von Chargedot im Herbst 2019 angekündigt. Die Akquisition sollte damals „die Beziehung von ABB zu führenden chinesischen Herstellern von Elektrofahrzeugen weiter stärken und das E-Mobilitätsportfolio des Unternehmens um Hardware und Software erweitern, die speziell für lokale Anforderungen sowie Serviceangebote entwickelt wurden“, so das Unternehmen seinerzeit.

Nun aber übernimmt Mentech die Mehrheit und will dadurch seine Position im AC-Laden stärken, während sich ABB E-mobility auf ultrahochleistungsfähige DC-Schnellladelösungen konzentrieren will. ABB E-mobility sieht in dem Verkauf der Mehrheitsanteile einen strategischen Schritt, um sich noch stärker auf seine Kernkompetenz zu fokussieren: Gleichstrom-Hochleistungs- und Ultrahochleistungs-Ladesysteme für Anwendungen in Depots, öffentlichen Ladeparks sowie Destination Charging.

Die Aufteilung nach AC- und DC-Ladelösungen ist aber auch deshalb interessant, weil es bei der Übernahme von Chargedot durch ABB vor bald sechs Jahren noch hieß, Chargedot stelle sowohl AC- als auch DC-Ladestationen mit der zugehörigen Softwareplattform her. Auf der Website von Chargedot werden aktuell noch AC- und DC-Ladestationen beider Unternehmen für den Kauf in China angeboten, also auch ABB-Produkte. Unklar ist, ob das so bleibt oder ob ChargeDot mit dem neuen Mehrheitseigentümer den Vertrieb von ABB-Produkten einstellt.

Gemäß der Vereinbarung behält ABB E-mobility allerdings zunächst weiter einen Anteil von 40 Prozent an Chargedot und soll damit die weitere Unterstützung des Wachstums und der Innovation des chinesischen Partners unterstützen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

Mit der Mehrheitsübernahme an Chargedort will Mentech seine Position im wachsenden AC-Ladesegment ausbauen und dabei die Technologieplattform und die darauf spezialisierte Organisation von Chargedot zu nutzen. Anson Yang, Vorsitzender und CEO von Mentech, fügte hinzu: „Der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Chargedot ist ein transformativer Schritt für Mentech. Wir erhalten Zugang zu erstklassiger Wechselstrom-Ladetechnologie, einem erfahrenen Managementteam und dem etablierten Vertriebsnetz von ABB E-mobility in Europa und Nordamerika. Gemeinsam werden wir die nächste Welle von Ladelösungen für zu Hause und am Arbeitsplatz in China und darüber hinaus vorantreiben.“

Von Michael Halbherr, CEO von ABB E-mobility, heißt es wiederum: „Chargedot hat seit seiner Gründung in China und wichtigen internationalen Märkten hervorragende Ergebnisse erzielt. Durch die Partnerschaft mit Mentech, einem etablierten Marktführer für Elektrifizierungslösungen, sichern wir den weiteren Erfolg von Chargedot und können uns gleichzeitig auf Innovation und Produktentwicklung in den schnell wachsenden Märkten für Gleichstrom-Schnell- und Ultrahochleistungsladegeräte für Depots, Flotten und öffentliche EV-Ladestationen konzentrieren.“

