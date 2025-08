CATL gewinnt Autovermieter CAR Inc. als Partner für sein Batteriewechselsystem

Erst vor wenigen Tagen hatte CATL vermeldet, dass es bisher 400 Batteriewechselstationen für Elektroautos in China errichtet hat und bis Jahresende die Marke von 1.000 Stationen anpeilt. Doch der Ausbau des Netzes an Wechselstationen ist nur die eine Seite der Medaille – auf der anderen Seite ist auch immens wichtig, dass die Verbreitung von Autos steigt, die die Technologie unterstützen. Dazu ist CATL bereits Kooperationen mit Herstellern wie BAIC, Changan, GAC, Hongqi, SAIC oder Wuling eingegangen, die in manchen neuen E-Auto-Modellen die tauschbaren Batteriepacks des Systems Choco-SEB (Swapping Electric Blocks) von CATL einbauen.

Doch auch wenn nun also Autos mit Choco-SEB auf den Markt kommen, heißt das noch lange nicht, dass sie genügend Käufer finden. Daher ist die neue Kooperation mit CAR (kurz für China Auto Rental) von großem Wert für CATL: Denn CAR hat die Absicht, schrittweise 100.000 Fahrzeuge mit dem Batteriewechselsystem von CATL anzuschaffen. Und umgekehrt wollen beide Seiten auch beim Ausbau des Netzes an Batteriewechselstationen partnern.

Yu Hongfei, Vorsitzender von CAR, sagt: „Wir werden unsere Stärken in den Bereichen Autovermietungsnetze, Betriebsdienstleistungen und anderen Bereichen nutzen und eng mit allen Beteiligten zusammenarbeiten, um gemeinsam die Entwicklung des Batteriewechsels bei Fahrzeugen mit alternativen Antrieben voranzutreiben.

Noch in diesem Jahr wollen die Partner ein Pilotprogramm starten. CAR will Fahrzeuge aus seinen Vermietungsklassen A0 bis B ins Angebot aufnehmen, die Economy-, Komfort- und Business-Modelle beeinhalten. Die Fahrzeuge sollen die Batteriewechselblöcke Choco-SEB 20# und 25# enthalten und damit auf eine Reichweite von 400 bis 600 Kilometern kommen.

Doch der Deal hat noch eine andere wichtige Komponente: CATL kann die mehr als 2.000 Standorte von CAR in China nutzen, um dort Batteriewechselstationen aufzubauen, wodurch wichtige Verkehrsknotenpunkte abgedeckt werden. können. Die Batteriewechselstationen sollen dabei vorrangig mit grünem Strom aus Photovoltaikanlagen betrieben werden.

CAR wurde 2007 gegründet und ist an der Hongkonger Börse notiert. Der US-Autovermieter Hertz war einst einer der Großaktionäre, hat sich aber von seiner Beteiligung getrennt. CAR ist Chinas größte direkt betriebene Autovermietungsplattform mit einer Flotte von 160.000 Fahrzeugen, einem Servicenetzwerk, das mehr als 300 Städte abdeckt, und 175 Millionen registrierten Nutzern. Erst im Mai war CAR eine Kooperation mit BYD eingegangen.

cnevpost.com, zuche.com (Chinesisch)