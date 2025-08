Flugtaxi-Entwickler Joby übernimmt Blade Air Mobility

Nach der Übernahme plant Joby, seine neuen Vermögenswerte zu nutzen, um die Einführung von elektrischen Flugtaxis für den kommerziellen Passagiertransport zu beschleunigen. Rob Wiesenthal, CEO von Blade, erklärte die Stärke seines Unternehmens: „Wir befördern mehr Menschen mit Hubschraubern – also im vertikalen Transport – als jedes andere Unternehmen weltweit. Mit der Kombination aus Infrastruktur, Flugzeugen, Routen und einer weltweit anerkannten Marke ist dies für den Kunden eher ein Vermögensaustausch.“

Dieser Vermögensaustausch umfasst nicht nur das Passagiertransportgeschäft, sondern Joby hat auch zugestimmt, das Organtransportgeschäft von Blade zu übernehmen, das als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen bestehen bleibt und in „Strata Critical Medical“ umbenannt wird. Joby fügt hinzu, dass es plant, das Geschäft durch die Integration seiner ElevateOS-Softwaretools zu verbessern. Blade ist derzeit in den USA und Europa tätig, sowohl im medizinischen als auch im Passagiertransportbereich.

Blade Air Mobility wurde 2014 gegründet, verfügt jedoch nicht über eine eigene Hubschrauberflotte. Stattdessen konzentriert sich das Unternehmen eher auf ein Ride-Sharing-Konzept, bei dem Nutzer über ein digitales Netzwerk private Flüge mit Hubschraubern auf kurzen Strecken buchen können. Es ist hauptsächlich in Luxusregionen wie den Hamptons, Saint-Tropez und Monaco tätig und hat seinen Hauptsitz in New York, wo es auch kurze Flüge von Manhattan zum Flughafen JFK anbietet.

„Dies ist eine strategisch wichtige Akquisition, die den erfolgreichen Start der kommerziellen Aktivitäten von Joby in Dubai, unsere anschließende globale Markteinführung und unsere anhaltende Führungsposition in diesem Sektor unterstützen wird“, sagte JoeBen Bevirt, Gründer und CEO von Joby Aviation. „In den letzten zehn Jahren haben Rob und das Team von Blade ein Passagiererlebnis von Weltklasse geschaffen, das den Wert des vertikalen Starts demonstriert. Mit dem Zugang zu der von ihnen gesicherten Infrastruktur und dem von ihnen aufgebauten treuen Kundenstamm sind wir in der bestmöglichen Position, um unser leises Elektroflugzeug auf den Markt zu bringen, sobald die Zertifizierung gesichert ist.“

Laut Joby wird die Transaktion „voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung oder Aufhebung der üblichen Abschlussbedingungen“. Der Kaufpreis von 125 Millionen US-Dollar beinhaltet auch 35 Millionen US-Dollar, die an Leistungsmeilensteine und die Bindung von Mitarbeitern geknüpft sind.

Joby Aviation hat kürzlich sein Pilotproduktionswerk im kalifornischen Marina erweitert und Anfang des Jahres eine Zusammenarbeit mit Virgin Atlantic angekündigt. Gegen Ende 2024 investierte Toyota 500 Millionen US-Dollar in den VTOL-Hersteller, die für die Zertifizierung und kommerzielle Produktion des elektrischen Flugtaxis von Joby vorgesehen sind.

jobyaviation.com, techcrunch.com, reuters.com