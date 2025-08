Mennekes baut Wallbox-Angebot für Gewerbekunden aus

Neu im Programm sind die 22-kW-Steckdosenvarianten der Amtron 4Business 700. Die Produktion der neuen Wallboxen mit und ohne Eichrecht ist angelaufen, wie Mennekes mitteilt. Bei der Amtron-Serie handelt es sich um die Wallbox-Baureihe des Unternehmens aus dem Sauerland, die in Varianten für Privatkunden („4You“ in den Produktreihen 100, 300 und 500) aber auch für das professionelle Laden für Industrie und Gewerbe angeboten wird – dann mit dem Namenszusatz „4Business“. Diese gibt es in Varianten mit 11 oder 22 kW, mit Kabel oder Steckdose, wahlweise mit oder ohne Eichrecht.

Seit diesem Januar bietet Mennekes die Amtron 4Business 700 auch eichrechtskonform an – anfangs aber nur die 11-kW-Version. Mit der inzwischen abgeschlossenen Eichrechtszertifizierung für die 22-kW-Modelle sind alle Varianten mit oder ohne das für Gewerbekunden oft wichtige Eichrecht verfügbar. Zudem wurde im Januar für die 700er Serie ein neues Lastmanagement per Software-Update vorgestellt, das bis zu 100 Ladepunkte unterstützt.

Über der Amtron-Serie rangiert noch die „Professional“-Produktfamilie für halböffentliches und öffentliches Laden, zudem sind alternativ zu den Amtron-4Business-Wallboxen für die Montage an der Wand oder Stelen auch Ladesäulen der Amedio-Serie erhältlich.

„Die Steckdosen-Varianten des Amtron 4Business 700 runden unser Portfolio für den gewerblichen Bereich ab, auch für den internationalen Markt“, erklärt Volker Lazzaro, Geschäftsführer bei Mennekes. „Alle Varianten unserer Amtron 4Business 700 Ladestationen bieten zahlreiche Vorteile, wie zum Beispiel die Möglichkeit zur farblichen Individualisierung, eine flexible Anbindung an unterschiedliche Backend- und Energiemanagementsysteme, eine einfache Einrichtung und Verwaltung mit der Amtron 4Installers App sowie die Nutzung komfortabler Abrechnungsmöglichkeiten.“

mennekes.de